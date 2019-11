Boeingille uusi takaisku: suunnittelee uudelleen 7 000 koneen suojarakenteen kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen

Vaikeuksien koettelema lentokoneyhtiösuunnittelee uudelleen 737 Next Generation eli 737 NG -konetyypin moottorien suojuksen kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen, Financial Times kertoo.

Muutosta vaatii Yhdysvaltain onnettomuustutkintakeskus. Boeing on kertonut työstävänsä muutosta. Yhtiön mukaan koneilla on turvallista lentää, ja se on ottanut huomioon asian jo aiemman tarkistuksen myötä.

Tyypin 737 NG koneita on käytössä yli 7 000 kappaletta. Matkustaja kuoli viime vuoden huhtikuussa lennolla, jossa moottorin rikkoutuminen vahingoitti koneen ikkunaa.

Kyseisellä lennolla koneen moottori vahingoitti suojarakennettaan niin, että siitä irtosi palasia. Matkustaja imeytyi osin ulos vaurioituneesta ikkunasta. Hänet saatiin vedettyä takaisin matkustamoon, mutta hän kuoli saamiinsa vammoihin.

Samaisessa konemallissa havaittiin lokakuussa murtumia. Boeing tarkisti tuhat mallin koneista, ja niistä 50:ssä havaittiin murtumia. Murtumat löydettiin osasta, joka varmistaa siipien kiinnitystä runkoon.

Yhtiön vuosi on ollut vaikea. Sen 737 Max -koneet asetettiin lentokieltoon keväällä kahden maahansyöksyn jälkeen. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 346 ihmistä. Yhtiö arvioi aiemmin marraskuussa, että 737 Max -koneet voisivat palata käyttöön tammikuussa.