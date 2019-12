Saudi-Arabian öljy-yhtiön pitkään odotettu osakeanti rikkoi ennätyksiä

Saudi-Arabian valtiollisen öljy-yhtiön Saudi Aramcon pitkään odotetusta osakeannista tuli kaikkien aikojen rahakkain. Yhtiö keräsi torstaina listautumisannillaan 25,6 miljardia dollaria, mikä ylitti kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban 25 miljardin ennätyksen vuodelta 2014.

Annissa myytiin kaikkiaan 1,5 prosenttia Aramcon osakkeista. Koko yhtiön markkina-arvoksi muodostui näin ollen 1,7 biljoonaa dollaria, mikä tekee siitä odotetusti maailman arvokkaimman yhtiön. Taakse jäävät muut biljoonakerhossa olevat yritykset Apple (1,2 biljoonaa), Microsoft ja Alibaba (1,1 biljoonaa).

Vaikka osakeannin keräämä summa täytti Saudi-Arabian asettamat tavoitteet, ei yhtiön arvo noussut aivan kruununprinssi Mohammed bin Salmanin tavoittelemaan kahteen biljoonaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Aramcon listaaminen pörssiin on osa kruununprinssin suunnitelmaa monipuolistaa Saudi-Arabian taloutta, joka on ollut täysin riippuvainen öljytuloista. Osakeannista saaduilla tuloilla on tarkoitus rahoittaa talouden muita sektoreita. Osana prinssi Mohammedin suuria suunnitelmia perinteisesti sulkeutunut Saudi-Arabia on esimerkiksi avannut ovensa turismille ja alkanut isännöidä kansainvälisiä urheilutapahtumia.

Saudiviranomaiset ilmoittivat salamyhkäisen Aramcon osakeannista jo vuonna 2016, mutta sitä on lykätty useaan kertaan. Osakeannin mittakaava myös supistui matkan varrella. Alun perin tarkoitus oli myydä viisi prosenttia yhtiön osakkeista ja kerätä näin jopa 100 biljoonaa dollaria.

Osakkeita markkinoitiin saudeille

Osakeanti oli keskittynyt Saudi-Arabian ja muiden Persianlahden öljyvaltioiden sijoittajiin. Länsimaiset sijoittajat ovat olleet varautuneita Aramcon suhteen peläten, etteivät yhtiön hallinto ja läpinäkyvyys ole riittävällä tasolla. Pelkoja on myös siitä, että Aramcon tähän asti satumainen kannattavuus heikkenee, kun öljyn merkitys maailman energiataloudessa pienenee. Aramco tuottaa noin 10 prosenttia maailman öljystä.

Saudi-Arabiassa osakeantia oli markkinoitu voimakkaasti etukäteen kansalaisille, ja valtio oli esimerkiksi tarjonnut edullisia pankkilainoja osakkeiden ostamiseksi. Osuuden ostamista maan ylpeydestä yritettiin markkinoida isänmaallisena velvollisuutena. Yhtiö on luvannut maksaa osinkoja ensi vuonna 75 miljardin dollarin verran.

Aramcon osakkeilla aletaan käydä kauppaa Saudi-Arabian pörssissä ensi torstaina. Lähtöhintana on 32 rialia per osake (8,53 dollaria, 7,68 euroa). Suunnitelmat osakkeiden myymisestä ulkomaisilla markkinoilla ovat toistaiseksi jäissä.