Nyt kehitetään biohajoavia pillejä ja kahvikuppeja – mutta ratkaisevatko ne oikeasti merten muoviongelmaa?

Uusiutuvia pakkausmateriaaleja kehittävä Sulapac ja metsäteollisuusyritys Stora Enso tuovat markkinoille biohajoavan pillin. Yritysten mukaan pilli on vastaus kertakäyttöiseen muoviroskaan, joka täyttää meriä.

Kertakäyttötuotteita korvataan muilla tuotteilla juuri nyt, koska vuonna 2021 tulee voimaan EU-parlamentin päätös kieltää muun muassa muoviset pillit, vanupuikot ja aterimet.

Jokainen planeetan ihminen käyttää keskimäärin yhden pillin vuodessa, kertoo tutkimusprofessorin Ali Harlin Teknologian tutkimuskeskuksesta (VTT). Vaikka pilliroskan kilomäärät ovat vain promilleja verrattuna muuhun muoviroskaan, määrällisesti pillejä on meressä paljon.

Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana Suomessa on kehitetty monia muovin korvaajia. Kotkamills on kertonut kehittäneensä muovisen ja maatuvan kupin ja Her Majesty's Drinking Box perinteisen pillimehupakkauksen korvaajan. Pelkästään juomapilliratkaisuja on tullut markkinoille kymmeniä. Niitä on kehitetty oljesta, paperista ja jopa makaronista.

Tutkimusprofessori Harlinin mukaan kuitenkaan materiaali itsessään ei ratkaise perimmäistä ongelmaa.

– Ongelman juurisyy on tuotesuunnittelussa. Jos tuote on tarkoitettu kertakäyttöiseksi, sen koko elinkaari pitää miettiä, Harlin sanoo.

Elinkaaren päätteeksi ihmisen pitäisi myös osata laittaa roskansa roskikseen tai keräykseen. Jos kuudessa kuukaudessa maatuvan biopohjaisen pillin heittää luontoon, se on siellä kuusi kuukautta. Jos pilli päätyy linnun nokkaan, se voi olla pitkä aika, Harlin toteaa.

Meressä pyörivän muoviroskan määrässä on merkittäviä alueellisia eroja. Harlin kertoo, että Euroopan ja Pohjois-Amerikan osuus meren muovijätteestä on vain 2–3 prosenttia, vaikka alueiden osuus maailman muovinkäytöstä on yli 40 prosenttia. EU:n lisäksi myös muut maanosat olisi saatava mukaan kieltoon.

Harlin arvioi, että pilleistä yhä noin 90 prosenttia on muovisia.

– Paperipilli korvaantui muovisella hyvin nopeasti 1970–80-luvuilla. Saattaa olla, että korvaantuminen tapahtuu toiseen suuntaan yhtä nopeasti, Harlin sanoo.

Sitran hiilineutraali kiertotalous -teeman johtava asiantuntija Nani Pajunen pitää Sulapacin ja Stora Enson puu- ja kasvipohjaisia pillejä hyvänä esimerkkinä arkipäiväisestä teosta, jonka avulla kuluttaja voi vaikuttaa.

– Tällaisia yksittäisiä tuotteita tarvitaan pelinavaajina, hän sanoo.

Biopohjainen pilli saa myös Harlinilta kehuja suhteessa muoviseen vastineeseensa, koska sen hiilidioksidikuorma on raaka-aineiden ansiosta pienempi.

Tuotekehitysjohtaja Marcus Dehlin Stora Ensolta kertoo, että yritys on nimenomaan halunnut tehdä pillin, joka ei rasita luontoa. Päätökseen vaikutti myös kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus.

Pilliasiakkaita ovat tällä hetkellä muun muassa Finnair, alkoholijuomayhtiö Altia ja ruokalähettipalvelu Wolt. Kuluttajat voivat ostaa pillejä tammikuussa verkkokaupoista. Sulapacin toimitusjohtaja Suvi Haimi arvioi, että hinta on kilpailukykyinen paperipillien kanssa.

– Samaa pilliä voi käyttää 24 tunnin ajan, eikä se maistu juodessa pahvilta, Haimi kuvailee.

Pillien materiaali on Suomesta. Itse pillit valmistetaan useammalla eri tehtaalla Keski-Euroopassa.