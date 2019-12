Kasviliha-sanasta puhkesi riita, josta sanan lanseerannut Pouttu toivoo nyt hallinto-oikeuden ratkaisua: "Kasvilihasta voisi tehdä uuden hedelmälihan"

– Tässä kävi nyt näin. Mutta mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. Olemme edelleen tekemässä Poutun historian suurinta lanseerausta ja katsomme tämän pelin loppuun saakka, Poutun toimitusjohtaja Mikko Karell kommentoi tiedotteessa.

Pouttu toi markkinoille Muu Burgerpihvi -nimellä kulkevan tuotteen syyskuun lopulla, ja Muu Kasvislihapullat tulivat markkinoille lokakuussa. Tämän jälkeen niistä kanneltiin.

Karellin mukaan päätös asettaa Poutun epäreiluun asemaan ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. Toimitusjohtaja mainitsee, että Suomeen on tulossa myyntiin Next Level Meatin valmistama kasviperäinen Next Level Burger. Tänä vuonna kauppojen hyllyille on ilmestynyt myös niin ikään vegaaninen Beyond Meatin Beyond Burger -tuote.

– Käänsimme kasviliha-sanan englannista siksi, että kasviproteiini on hyvin tekninen termi, ja lihankorvike taas kuulostaa pula-ajan tuotokselta. Kasvilihasta voisi tehdä uuden hedelmälihan, jos kaikki muutkin alkaisivat käyttää sitä, Karell sanoo.

Lautakunta: Kasviliha ei ole vakiintunut

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunta kuitenkin linjasi eilisessä päätöksessään, että kasviliha-sanan käyttö ei ole vakiintunut. Elintarvikelainsäädäntö puolestaan velvoittaa, että elintarvikkeista annettavat tiedot ovat oikeita ja helposti ymmärrettäviä, eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

– Elintarvikelainsäädännön vastaisia ilmaisuja ovat viittaukset eläimeen tai ruhonosaan, esimerkiksi ”kasvisfilee”, ”kasviskinkku” tai ”vegaaniset fileepihvit”, ”naudan sisäfileepihvi, vege” ja ”kasvispaisti”. Näin "kasviliha" on vastaavasti elintarvikelain vastainen ilmaisu, lautakunta katsoo päätöksessään.

"Merkittävät kustannukset"

Suomen Kuvalehti uutisoi eilen, että Poutun käyttämästä termistöstä valitti Ruokavirastolle toinen lihatalo, Atria. Ruokavirasto puolestaan välitti valvontapyynnön alueelliselle viranomaiselle.

Pouttu kertoo nimenneensä tuotteet uudelleen siten, että kasviperäisyys välittyy nimestä selvemmin. Muutokset tehdään pakkauksiin alkuvuodesta, ja markkinoinnissa vanhojen nimien käyttö on jo lopetettu.

– Muutoksesta koituu Poutulle erittäin merkittävät kustannukset, Karell toteaa.