Yhdysvalloissa edustajainhuone on hyväksynyt vapaakauppasopimuksen, jota maa on hieronut yhdessä Kanadan ja Meksikon kanssa. Sopimus tunnetaan nimellä USMCA, ja siitä on tarkoitus tulla Nafta-sopimuksen korvaaja.

Presidentti Donald Trumpin hellimä uusi sopimus sai edustajainhuoneessa poikkeuksellisesti taakseen sekä demokraatit että republikaanit: se hyväksyttiin äänin 385–41. Vasta torstaina aamuyöllä Suomen aikaa demokraattien hallitsemassa edustajainhuoneessa käytiin kaksi puolueet jakanutta äänestystä, kun edustajat päätyivät esittämään Trumpille virkasyytettä. Mainos alkaa Mainos päättyy USMCA täytyy vielä hyväksyä republikaanienemmistöisessä senaatissa. Se tapahtuu todennäköisesti vasta ensi vuonna.