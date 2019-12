NYT: Boeingin kyselyn mukaan 40 prosenttia matkustajista ei halua käyttää turmakonemallia

Lentokonevalmistajakysely osoittaa, että noin 40 prosenttia säännöllisesti matkustavista ei halua lentää Boeing 737 Max -konetyypillä, kertoo New York Times . Tämä on lehden mukaan jo neljäs kerta, kun Boeing selvittää matkustajien näkemyksiä turmakonemallistaan. Tuorein kysely tehtiin tässä kuussa.

Lehden mukaan Boeing on myös ohjeistanut lentoyhtiöitä tavoista, joilla matkustajien usko voitaisiin palauttaa.

Turmakonemalli on ollut lentokiellossa maaliskuusta lähtien. Viime vuoden lopulla ja tämän vuoden keväällä Boeingin 737 Max -koneilla tapahtui kaksi onnettomuutta, joissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Boeingin toimitusjohtaja Dennis Muilenburg joutui jättämään tehtävänsä maanantaina. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin David Calhoun. Johtajavaihdoksen tavoitteena on luottamuksen palauttaminen.

Toimitusjohtajavaihdoksen tultua julki Boeingin osakkeiden arvo pomppasi 2,7 prosenttia.

Puhelinneuvotteluita ja 40-sivuinen ohjenivaska

New York Times kertoo, että lentokonevalmistaja on ollut viime aikoina yhteydessä lentoyhtiöihin ja koostanut yhteensä 40 sivua esitysmateriaalia konetyypin turvallisuuteen liittyen. Boeing on antanut ohjeita, joilla lentoyhtiöt voivat palauttaa matkustajien luottamuksen ja vakuuttaa heille, että Boeingin suosituin kone on turvallinen. New York Times on saanut nähdäkseen edellä mainitut esitysmateriaalit.

Lehden mukaan Boeing on muun muassa antanut ohjeita tilanteeseen, jossa matkustaja ei haluaisikaan lentää koneella, vaikka hänellä on lippu lennolle. Boeing on esimerkiksi ehdottanut, että lentoyhtiö voisi tarjoutua vaihtamaan lennon, pyytää lentäjiä tai matkustamohenkilökuntaa keskustelemaan asiakkaan kanssa tai antaa asiakkaalle esitteen, jossa kerrotaan, miksi konetyyppi on turvallinen.

Boeing on käynyt myös puhelinneuvotteluita lentoyhtiöiden kanssa. New York Times kertoo, että viime viikolla käydyillä puolen tunnin mittaisilla neuvotteluilla on pyritty palauttamaan lentoyhtiöiden luottamus lentokonevalmistajaan.

Asiakirjat antavat järkyttävän kuvan turvallisuudesta

Boeing lähetti joulun alla 737 Max -koneiden ongelmia tutkiville edustajainhuoneen edustajille ja päättäjille joukon asiakirjoja, joissa annetaan tuoreita tietoja konetyypistä.

Asiakirjat vaikuttavat maalaavan ”hyvin järkyttävän kuvan” siitä, miten lentokonevalmistaja on reagoinut konetyypin turvallisuusongelmiin, kertoi eräs kongressiavustaja jouluaattona sähköpostilla uutistoimisto AFP:lle.

Boeingia on soimattu siitä, että se päätti jatkaa konetyypin käyttöä ensimmäisen tuhoisan onnettomuuden jälkeen sekä siitä, miten lentokonevalmistaja sivuutti työntekijöiden huolen konetyypin turvallisuudesta.

AFP kertoo myös Yhdysvaltain ilmailuhallintoviranomaisen FAA:n vahvistaneen saaneensa asiakirjat, jotka ovat viranomaisen näkemyksen mukaan samat, jotka lähtivät päättäjille.

FAA:n johtaja Steve Dickson sätti Boeingia lokakuussa siitä, että lentokonevalmistaja antoi viranomaisille kriittisiä paljastuksia sisältäneitä asiakirjoja vasta kuukausia niiden löytymisen jälkeen.

Dicksonin mainitsemista asiakirjoista löytyi muun muassa tekstiviestikeskustelu, jossa Boeingin lentäjä oli kuvaillut simulaattorissa havaittua ongelmaa koneen lennonhallintajärjestelmässä. Samainen ongelma on yhdistetty myös lentokieltoon johtaneisiin turmiin.

Lentokielto jatkuu ensi vuodelle

Boeing on joutunut lykkäämään arvioita lentokiellon päättymisestä useaan kertaan. FAA:n mukaan lentokielto jatkuu ensi vuoden puolelle.

Kiellosta huolimatta Boeing on valmistanut turmakonemallia noin 40 kappaletta kuukaudessa. Nyt sillä on varastoissaan 400 konetta eikä tila enää riitä.

Viime viikolla yhtiö kertoi keskeyttävänsä konetyypin valmistuksen väliaikaisesti tammikuussa. Yhtiö on aiemmin todennut, että se arvioi tuotantoa uudelleen, jos lentokielto jatkuu odotettua pidempään.

– Tämän arvion tuloksena olemme päättäneet asettaa varastoitujen koneiden toimittamisen etusijalle ja väliaikaisesti keskeyttää 737-ohjelman tuotannon ensi kuun alusta alkaen, yhtiö kertoi lausunnossaan viime viikolla.