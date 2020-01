Japanista paenneen entisen Nissan-johtajan vaimosta pidätysmääräys

Japanilaissyyttäjät ovat saaneet pidätysmääräyksen maasta paenneen Nissanin entisen toimitusjohtajan Carlos Ghosnin vaimosta Carole Ghosnista.

Carole Ghosnia epäillään väärän todistuksen antamisesta, syyttäjät kertovat. Epäily liittyy lausuntoihin, joita hän antoi oikeudelle viime huhtikuussa.

Ghosn on vaatinut sinnikkäästi marraskuussa 2018 pidätetyn miehensä vapauttamista. Ghosn on vedonnut miehensä vapauttamisen puolesta esimerkiksi Ranskan presidentille Emmanuel Macronille ja Yhdysvaltain hallinnolle. Hän on myös syyttänyt Japanin viranomaisia miehensä kaltoinkohtelusta pidätyksen aikana.

Oikeudenkäyntiä odottanut Carlos Ghosn pakeni Japanista Libanoniin joulukuussa. Talousrikosoikeudenkäyntiä paennut liikemies on todennut, ettei hän uskonut saavansa reilua oikeudenkäyntiä. Hän on kiistänyt häntä vastaan nostetut syytteet.

Libanonilaissyntyinen liikemies näyttäytyy edustajansa mukaan keskiviikkona tiedotustilaisuudessa Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Hänellä on Ranskan, Brasilian ja Libanonin kansalaisuudet.

Carlos Ghosnista on annettu kansainvälinen pidätysmääräys. Libanonin ei uskota luovuttavan häntä takaisin, sillä maalla ei ole luovutussopimusta Japanin kanssa. Ghosn voi halutessaan myös jatkaa matkaa Ranskaan.

Mediatietojen mukaan Ghosn pakeni Japanista suuressa, konserteissa käytettävälle audiolaitteelle tarkoitetussa laatikossa.