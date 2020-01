Ranska ja Yhdysvallat aikovat sopia digiveroon liittyvän kauppakiistansa 15 päivän kuluessa, sanoi Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire tiistaina.

Le Maire kertoi keskustelleensa asiasta pitkään puhelimitse yhdysvaltalaisen kollegansa Steven Mnuchinin kanssa.

Kiistan keskiössä on Ranskassa viime vuonna voimaan tullut digivero, joka on kolme prosenttia suurten teknologiayhtiöiden Ranskassa saamasta liikevaihdosta. Yhdysvallat on syyttänyt veroa erityisesti amerikkalaisyritysten, kuten Googlen ja Amazonin rokottamisesta ja uhannut Ranskaa veron vuoksi tuontitunneilla.

