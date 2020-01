Maakaasun ja biokaasun tankkaaminen voi muuttua aiempaa edullisemmaksi

Maakaasumarkkinoiden avautuminen kilpailulle vuoden vaihteessa saattaa vaikuttaa kaasun hintaan tankkausasemilla sekä kaukolämmön hintaan siellä, missä on kaasulla käyviä lämpövoimaloita.

Suomalaisen Gasumin kilpailijaksi tulleen virolaisen Elengerin toimitusjohtaja Jarko Alanko uskoo, että Suomen maakaasumarkkinoiden avautuminen kilpailulle vaikuttaa maakaasun hintaan.

– Vielä siinä mielessä, että hinta olisi laskeva, Alanko sanoo.

Kilpailun avaamisen myötä Gasumista eriytettiin maakaasun siirtoverkosto. Kaasuputket ovat nyt uuden Gasgrid Finlandin omaisuutta. Gasgrid hinnoittelee kaasun siirron, ja kilpailevat kaasuyhtiöt myyvät putkissa kulkevaa kaasua, minne kykenevät.

Elenger tunnetaan Virossa nimellä Eesti Gaas, ja se kuuluu yritysryhmään, jossa on mukana muun muassa Tallink-varustamo.

Elengerin ilmestymisen Suomen markkinoille on mahdollistanut Virosta Suomeen kulkevan Balticconnector-kaasuputken valmistuminen. Balticconnector yhdistää Suomen Baltian maiden kaasuputkiverkostoon, mikä lopettaa venäläisen Gazpromin monopolin Suomessa.

Tankkausasemaverkosto on laajentunut kaasuautojen yleistymisen myötä. Kaasun käyttöä lämpövoimaloissa rajoittaa se, että putkiverkosto kattaa vain eteläisen Suomen. Eniten maakaasua menee teollisuuden käyttöön.

– Toimittajia kilpailuttamalla on mahdollista alentaa kaasun hintaa, Alanko arvioi.

Hinta riippuu jakeluyhtiöstä

Alanko muistuttaa kuitenkin, että on kiinni paikallisten jakeluyhtiöiden hinnoittelusta, mihin kuluttajahinnat lopulta asettuvat. Paikallisten jakeluyhtiöiden ostohinnoissa pitäisi joka tapauksessa tapahtua muutoksia niin, että kaasu tulee kilpailukykyisemmäksi.

Paikallisten jakeluyhtiöiden joukossa on jo tapahtunut liikehdintää, sillä Suomen Kaasuenergia kertoi tiistaina ostaneensa Helenin jakelu- ja myyntiliiketoiminnot.

– Kaasumarkkinoiden avautuminen luo sekä asiakkaille että kaasualan toimijoille uusia mahdollisuuksia, arvioi Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta tiedotteessa.

Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kertoo, että kaasun hinta on ollut Euroopassa kesästä lähtien poikkeuksellisen alhainen. Hän uskoo, että hinta pysyy alhaisena tämän vuoden loppuun saakka, millä on vaikutusta Suomen ja Baltian kaasumarkkinoihin.

Lamminen huomauttaa myös, että nyt tapahtunut kilpailun avaaminen koskee vain putkikaasua, jonka markkinat ovat rajallisia. Biokaasussa ja nesteytetyssä maakaasussa LNG:ssä kilpailu on ollut avointa jo pitkään. Rannikolla on useita LNG-terminaaleja, jotka palvelevat teollisuutta, raskasta liikennettä ja merenkulkua.

Gasum toimii putkikaasun lisäksi myös LNG:n ja biokaasun markkinoilla.

Kasvua maantieliikenteessä ja merenkulussa

Lammisen mukaan putkikaasua käyttävä teollisuus sekä yhdistettyä sähkö- ja lämpövoimaa tuottavat laitokset pyrkivät uusissa investoinneissaan hiilineutraaleihin ratkaisuihin, mikä ei tue maakaasun käytön lisääntymistä.

Hän arvioi, että kysynnän kasvua on sen sijaan odotettavissa maantieliikenteessä ja merenkulussa.

Alanko myöntää, että fossiilisen maakaasun käytössä on ongelmansa. Ne ratkeavat hänen mukaansa sitten, kun biokaasu valtaa markkinat myös kaasuputkissa. Biokaasua myydään jo esimerkiksi autojen tankkausasemilla.

Lammisen mukaan Gasumin tankkausasemilla myydään sekä maakaasua että biokaasua. Maakaasu on hieman halvempaa, mutta jo yli 50 prosenttia asiakkaista valitsee biokaasun.

Alanko kertoo, että maakaasun verotus on kiristynyt viime vuosina tuntuvasti. Syynä on hänen mukaansa se, että maakaasu on fossiilinen, ulkomailta tuotu polttoaine, vaikka kaasu on paras "niin sanotuista luokalle jääneistä" polttoaineista.

Alanko arvioi, että maakaasun osuus todennäköisesti kasvaa kivihiilen ja turpeen käytön vähentyessä. Lamminen on toista mieltä.

– On hyvin vaikea nähdä, että putkikaasussa tapahtuu kysynnän kasvua. Päinvastoin, me näemme, että markkinan avaamisesta riippumatta käyttö tulee jonkin verran kutistumaan, Lamminen sanoo.

Hänen mukaansa putkikaasun kulutus on laskenut Suomessa reilut 40 prosenttia viimeisten yhdeksän vuoden aikana.

Mahdollisuudet tankata paranevat

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä luonnehtii, että yleisesti ottaen useampien tarjoajien tulo markkinoille johtaa hintojen laskuun. Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea arvioida, mitä maakaasumarkkinoilla tapahtuu.

– Asiakkaiden kannalta on varmasti hyvä, että tulee vaihtoehtoja, Leskelä sanoo.

Hän näkee, että maakaasun ohella mahdollisuudet tankata biokaasua paranevat. Hänen mukaansa toinen iso segmentti on laivaliikenne, jossa kaasu on korvaamassa öljytuotteita.