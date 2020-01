Postnordin talousvaikeudet aiemmin tiedettyä pahemmat – valtion tukea tarvitaan

Yhtiö on kolmen viime vuoden aikana tehnyt yhteensä 280 miljoonan euron tappiot. Syynä on ennen kaikkea jakelumäärien romahdus Tanskassa, jossa jaettavan postin määrä on laskenut 90 prosenttia vuoden 2000 jälkeen. Ruotsissa kehitys on ollut hitaampaa, mutta odotus on, että kirjeiden määrä puolittuu lähivuosien aikana.

Ruotsin ja Tanskan tilaaman konsulttiselvityksen mukaan yhtiö ei selviydy tulevaisuudessa ilman valtion tukea. Tuki on selvityksen mukaan välttämätön, jos Postnordin odotetaan jatkavan jakelua nykylaajuudessaan, myös kannattamattomilla reiteillä.

Tanskassa Postnord on menettänyt asemiaan myös tiukasti kilpailussa pakettijakelussa. Tanskan markkinoiden ykkönen on tätä nykyä hollantilais-brittiläinen logistiikkayhtiö GLS.

Postnordin vaikeudet heijastuvat myös yhtiön omassa pääomassa, joka on huvennut neljännekseen perustamisen jälkeen. Kun Ruotsin ja Tanskan postiyhtiöt yhdistyivät vuonna 2009, oli uudella yhtiöllä 13 miljardin kruunun (1,2 miljardin euron) oma pääoma. Nyt jäljellä on enää 2,9 miljardia kruunua.