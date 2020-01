Venäjän luotijunahanke kiinnostaa Suomea – yhteys voisi jatkua Helsinkiin asti

Suomi on kiinnostunut Venäjällä vireillä olevasta luotijunahankkeesta, joka on määrä rakentaa nopeuttamaan Pietarin ja Moskovan välistä raideliikennettä. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) keskusteli asiasta vieraillessaan äskettäin Moskovassa.

Skinnari kertoi venäläiselle RBK-uutissivustolle, että Suomi on kiinnostunut yhteyden jatkamisesta Helsinkiin.

Venäjä aikoo rakentaa uuden raideyhteyden suurkaupunkiensa väliin, koska nykyinen Sapsan-luotijunayhteys joutuu jakamaan ruuhkaisen raiteen muun liikenteen kanssa. Tarkoitus on, että uusi raideyhteys saataisiin valmiiksi jo vuonna 2026.

Moscow Times -lehden mukaan luotijunayhteys Moskovan ja Helsingin välillä voisi taittaa matkan kuudessa tunnissa. Nykyisin Tolstoi-junan matka kestää kuusitoista tuntia.

VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen kertoo, että VR ja Venäjän rautatieyhtiö keskustelivat luotijunahankkeesta viimeksi marraskuussa. Asia on vielä alkuvaiheessa.

– On sovittu, että asiaa aletaan suunnitella. Tämä on erittäin kiinnostava hanke ja me suhtaudumme siihen positiivisesti, Tuominen sanoi STT:lle.