Analyytikko: Ammattiliittojen suhtautuminen Koneen mahdolliseen Thyssenkrupp-kauppaan melkoinen uhkakuva

Ammattiliittojen suhtautuminen Koneen mahdolliseen Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen ostoon on melkoinen uhkakuva, arvioi analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Erkki Vesola.

Ammattiliitoilla on Saksassa vahva asema yritysten hallintoneuvostoissa. Vesolan mukaan tiettävästi pari Thyssenkruppin tehdasta Saksassa on tappiollisia, minkä vuoksi siellä pitäisi saneerata.

– Kyse on siitä, millaisen ammattiliitoille hyväksymiskelpoisen tarjouksen Kone pystyy tekemään työpaikkojen säilyvyyden suhteen. Siinä on aika iso kysymysmerkki vielä, Vesola sanoo.

Kone vahvisti eilen mediatiedot, että yhtiö on tehnyt ei-sitovan tarjouksen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnoista. Koneen mukaan hinta on kohtalaisen lähellä medioissa esiintynyttä 17 miljardia euroa.

Hinta odotetussa haarukassa

Vesolan mukaan hinta on siinä haarukassa, mitä on ennakoitu. Thyssenkruppin hissiliiketoimintojen osto kiinnostaa kuitenkin muun muassa suuria pääomasijoittajia, joten hinta saattaa vielä nousta.

– Jos jäisi tuohon, se olisi Koneen kannalta kohtuullinen. Jos se menee lähemmäksi 20 miljardia euroa, se olisi aika yläkantissa, hän laskee.

Hinnan noustessa Koneen pitäisi kertoa isoista synergioista nopealla aikataululla, Vesola miettii.

– Myyjällä on tarve saada kaikki rahat irti oman taloudellisen tilanteensa vuoksi. Siellä yksikin miljardi on iso raha, vaikka se on prosenteissa pieni, hän kertoo.