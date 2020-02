Hoivayhtiö Esperi Care siirtyy luotonantajiensa Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Järjestelypäätöksen takana on yhtiön taloudellinen tilanne, joka heikentyi merkittävästi viime vuonna. Omistusjärjestelyllä luotonantajat haluavat turvata Esperi Caren rahoituksen, yhtiö kertoo.

Järjestely ei vaikuta Esperi Caren palveluihin, henkilöstöön tai johtoon. Toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi jatkaa yhtiön johdossa.

Esperi Care muutti strategiaansa noin vuosi sitten puhjenneen vanhustenhoitokohun jälkeen. Yhtiö on joutunut kääntämään huomion kasvun sijaan hoidon laatuun. Esperi on kertonut muun muassa palkanneensa viime vuoden aikana uusia työntekijöitä ja panostavansa vastedes henkilöstönsä hyvinvointiin.

Yhtiön johto on myöntänyt, että epäkohtiin ei puututtu ajoissa, koska yrityksen päähuomio oli kasvussa ja laajentumisessa.

Esperi Caren varatoimitusjohtaja Heini Pirttijärvi vakuutti tammikuun lopulla, että yhtiön uudella strategialla on omistajien täysi tuki. Esperi Caren pääomistaja on ollut brittiläinen sijoitusyhtiö ICG. Eläkeyhtiö Ilmarinen on omistanut Esperistä reilut neljä prosenttia.

Viime vuosi oli yhtiölle monella tapaa hankala

Esperin tiedotteen mukaan yhtiön luotonantajat eli Danske, Ilmarinen ja SEB ovat käyttäneet oikeuttaan siirtää yhtiö omistukseensa yhtiön pääomistajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Esperi Caren uutena omistajana toimii luotonantajien perustama emoyhtiö, jonka hallituksen puheenjohtaja on Markus Sjöholm. Hänen mukaansa viime vuosi oli yritykselle poikkeuksellisen haasteellinen sekä taloudellisesti että luottamuksen näkökulmasta.

– Esperi Caren asukkaiden laadukas hoiva ja työntekijöiden hyvinvointi ovat kaikkein tärkeimmät kriteerit arvioitaessa yhtiön tulevaisuuden kehitystä, Sjöholm sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kommentoi omistajavaihdosta Twitterissä.

– Kun lyhyessä ajassa aggressiivisesti ja liian halvalla markkinoita vallanneet hoivayhtiöt joutuvat palkkaamaan lisää väkeä ja huolehtimaan hoivan riittävästä laadusta, ei liiketoiminta olekaan enää niin kannattavaa, hän tviittasi.