Politico: EU haluaa Rail Baltica -raidehankkeelle parempaa hallintoa, muuten rahoitus voi olla vaarassa

Euroopan unioni on kehottanut Baltian maita parantamaan Rail Baltica -ratahankkeen hallintoa ehtona hankkeen EU:lta saamalle rahoitukselle, kertoo Politico -lehti.

Politicon mukaan EU on todennut joulukuussa Viron, Latvian ja Liettuan hankkeesta vastaaville ministereille osoitetussa kirjeessä, että Rail Baltican saama tuki EU:n tulevassa seitsemän vuoden rahoituskehyksessä riippuu suoraan hankkeen hoitoon tehtävistä muutoksista.

Rail Baltica on Tallinnasta Varsovaan kulkeva nopea raidehanke. Yhteyden tarkoitus on kytkeä Baltian maat tuntuvammin Eurooppaan. Eräissä suunnitelmissa on pohdittu yhteyden jatkamista Helsinkiin tunnelin avulla.

Hanketta ovat varjostaneet Baltian maiden keskinäiset erimielisyydet. Ulkopolitiikka-lehti kertoi marraskuussa, että Baltian maat riitelevät Rail Balticasta, vaikka EU on luvannut rahoittaa siitä 85 prosenttia. Julkaisu kertoi tuolloin, että hankkeesta vastaavan rautatieyhtiön RB Railin toimitusjohtaja Timo Riihimäki oli irtisanoutunut tehtävästään, sillä yhtiön omistajavaltiot eivät olleet sitoutuneita hankkeen toteutukseen.

Politicon mukaan yhtiö ei ole nimittänyt uutta täysaikaista johtajaa.

Julkaisun näkemässä EU:n rahoituskehyksen luonnoksessa Rail Baltica on ainoa nimeltä mainittu liikenneprojekti. Politico kertoo, että Viron pääministeri Jüri Ratas vetosi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Micheliin hankkeen huomioimiseksi.