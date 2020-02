Huawei perustaa 5g-laitteita valmistavan tehtaan Ranskaan

Kiinalainen teknologiajätti Huawei perustaa Ranskaan tehtaan, jossa aletaan valmistaa laitteita 5g-verkkoja varten. Tehtaasta tulee yhtiön ensimmäinen Kiinan ulkopuolella.

Huawein hallituksen puheenjohtaja Liang Hua ilmoitti, että tehdasinvestointi on noin 200 miljoonaa euroa. Tehtaan on määrä työllistää 500 ihmistä, ja sen on määrä valmistaa verkkolaitteita Euroopan markkinoita varten. Tarkempaa sijaintia ei vielä paljastettu.

Ranska ilmoitti pari viikkoa sitten, ettei se taivu Yhdysvaltojen painostuksen edessä ja estä Huaweita osallistumasta maan 5g-verkkojen rakentamiseen. Saman linjan on valinnut myös Britannia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ranskan hallitus linjasi samalla asettavansa kuitenkin etusijalle eurooppalaiset verkkoyhtiöt, eli Nokian ja Ericssonin.

Yhdysvallat katsoo, että Huaweilla on liian läheiset yhteydet Kiinan hallitukseen ja että yhtiön laitteita saatetaan käyttää vakoiluun. Huawei kiistää syytökset. Yhdysvallat on sulkenut Huawein pois 5g-verkoistaan, ja saman päätöksen ovat tehneet myös sen läheiset liittolaiset Australia, Japani ja Uusi-Seelanti.