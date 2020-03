Ekonomistit: EKP ja euroalueen valtiot voivat torjua koronaviruksen talousvaikutuksia parhaiten täsmätoimin

Euroopan keskuspankin mahdollisuudet toimia ovat rajalliset, jos koronavirusepidemia paisuu hallitsemattomasti ja aiheuttaa taloudessa äkkipysähdyksen. Nordean pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan kyseeseen tulisivat lähinnä täsmätoimet.

– Suuri rooli talouden pysähtyessä on hyvin suunnatuilla toimilla, jos on olemassa akuutti tarve esimerkiksi likviditeetille, Koivu arvioi.

Likviditeetti eli maksukyky on olennainen, sillä ihmisten jäädessä koronaviruksen takia kotiin, monet, erityisesti palvelualoilla toimivat yritykset eivät saa myyntituloja. Jossakin vaiheessa kassasta loppuvat rahat, kun palkat ja muut pakolliset menot täytyy maksaa.

– Se voisi aiheuttaa valtavan konkurssi- ja työttömyysaallon, Koivu varoittaa.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen näkee mahdollisuuksia EKP:n joukkovelkakirjalainojen takaisinosto-ohjelmassa. EKP voi myös tehdä rahoitusoperaatioita pankeille.

– Tehokkaimmat keinot löytyvät osto-ohjelman puolelta erityisesti, jos ne suunnataan yrityslainapuolelle, Heiskanen sanoo.

EKP on itsekin todennut jo, että se pyrkii kohdennetuilla toimilla lievittämään koronaviruksen vaikutuksia.

Kiinassa on esimerkiksi räätälöity lainaohjelmia hyvin matalalla korolla yrityksille, jotka kärsivät pahasti koronaviruksesta. Lisäksi pk-yrityksillä on omat erilliset lainaputkensa.

Kiinassa on myös annettu yrityksille verohelpotuksia ja vapautettu niitä sosiaaliturvamaksuista useammiksi kuukausiksi, jotta yrityksillä olisi varaa maksaa palkkoja.

– Lääkkeenä talouden äkkipysähdykselle tämän tyyppiset toimenpiteet ovat aika lailla välttämättömiä, Koivu kertoo.

Ohjauskoron alentamisen vaikutukset rajallisia

Heiskasen mukaan EKP voi tarjota uudelleen samaa lääkettä, jota se tarjosi jo alkusyksyllä. Pankki voi edelleen laskea korkoa ja lisätä arvopapereiden ostoja.

– Koron suhteen mahdollisuudet ovat rajalliset. Pieni koronlasku on lähinnä symbolinen. En näe, että koronlasku syvemmälle miinukselle olisi kovinkaan hyödyllistä muutoinkaan, Heiskanen arvioi.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed alensi tiistaina ohjauskorkoaan puolella prosenttiyksiköllä 1.0–1,25 prosenttiin koronaviruksen aiheuttaman uhan vuoksi.

EKP ei nauti samanlaisesta mahdollisuudesta, sillä ohjauskorko on valmiiksi nollassa, ja talletuskorko 0,5 prosenttia miinuksella. Ohjauskoron laskeminen veisi sen negatiiviseksi.

Myös Koivun mukaan EKP saattaa laskea korkojaan hieman ja kasvattaa joukkovelkakirjalainojen takaisinosto-ohjelmaansa, jonka avulla pankki pumppaa rahaa markkinoille.

– Jos taantuma iskee ja koronavirus jyllää, niin kyllä varmasti osto-ohjelmaakin joudutaan kasvattamaan, Koivu sanoo.

Heiskasen mukaan enemmän vaikutusta on muilla toimilla. Kysymys tässä vaiheessa on, miten EKP viesteillään ja politiikkamuutoksillaan voi vaikuttaa syntyneeseen epävarmuuteen.

– Markkinoilla on odotuksia, että EKP tulee toimimaan. Jos EKP ei tee mitään, se olisi pettymys, Heiskanen sanoo.

EKP pitää ensi torstaina korkokokouksensa. Tapana on, että samassa yhteydessä pankki viestii tulevista toimistaan.

Alijäämärajoista voidaan väliaikaisesti poiketa

Mahdollisen talouden äkkipysähdyksen vaikutusten torjunta ei riipu pelkästään EKP:stä, vaan rinnalle tarvitaan hallitusten panosta.

Koivun mukaan euroryhmän keskiviikkoista puhelinkonferenssia voi tulkita niin, että jäsenmaille asetetuista alijäämärajoista voidaan väliaikaisesti poiketa. Tämä antaa hallituksille enemmän liikkumavaraa taistella koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia vastaan.

Koivu arvioi, että finanssipoliittiset keinot eli hallitusten toimet voivat olla tässä tilanteessa tehokkaampia kuin EKP:n rahapoliittiset keinot.

– Keskuspankit ja valtiovarainministerit joutuvat yhteistyössä miettimään näitä välineitä, Koivu sanoo.

Heiskanen sen sijaan arvioi, että finanssipolitiikan puolella ongelma on se, että finanssipoliittiset toimet eivät ehtisi vaikuttaa, jos kysymys on lyhytaikaisesta notkahduksesta virusepidemian vuoksi,

Pitkien vaikutusviiveiden takia finanssipolitiikan käyttö on hänen mukaansa hankalaa, kun on suurta epävarmuutta siitä, minkä luonteinen epidemia on ja kuinka kauan se kestää.

– Vaikka finanssipolitiikassa jotakin tehdään, aika vaikeata on sen ajoittaminen ja mitoittaminen näin epävarmassa tilanteessa, Heiskanen pohtii.