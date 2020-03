Euroopan keskuspankilta toivotaan koronarohtoja

Markkinoiden syöksyessä vapaaseen pudotukseen kääntyivät katseet kohti Euroopan keskuspankkia, jonka korkokokous on torstaina.

Japanin ja Britannian keskuspankit ovat luvanneet uusia elvytystoimia, ja Yhdysvaltojen keskuspankki Fed pyrki pysäyttämään pörssien luisua laskemalla ohjauskorkojaan puolella prosenttiyksiköllä viime viikolla. Fedin koronlaskun vaikutus jäi kuitenkin väliaikaiseksi ja lasku on jatkunut edelleen.

Saksassa hallitus on päättänyt 12,4 miljardin sijoituspaketista ja tuista työntekijöille, joiden tulot laskevat työajan lyhentämisen vuoksi. Saksassa harkitaan myös yritysveron alennuksia ja julkisen rahankäytön lisäämistä useilla miljardeilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

EKP sanoi lausunnossaan viime viikolla olevansa valmis tarttumaan "asianmukaisiin ja kohdennettuihin" toimiin. Ekonomit arvioivat, että se kertoo EKP:n empivän järeisiin elvytystoimiin tarttumista.

Yleinen odotus on kuitenkin, että EKP ryhtyy tukemaan yrityskenttää, joka on joutunut ahdinkoon koronaviruksen takia. Elleivät yritykset saa rahoitusta, on vaarana, että varsinkin pienet yhtiöt kaatuvat, kun asiakkaat pysyvät kotona ja vähentävät kulutustaan.

Mahdollisena pidetään mallia, jossa pankit saisivat sitä edullisempaa lainoitusta, mitä enemmän ne lainaavat pienille ja keskisuurille yrityksille. Lisäksi monet pitävät mahdollisena, että talletuskorkoa lasketaan vielä prosentin kymmenyksellä, jolloin se olisi jo 0,6 prosenttia miinuksella.

Joukkovelkakirjalainojen takaisinosto-ohjelman kasvattamista entistä suuremmaksi pidetään vähemmän todennäköisenä. Pääjohtaja Christine Lagarden odotetaan pikemminkin kehottavan euroalueiden hallituksia elvyttämään omilla toimillaan.

Lagarde sanoi helmikuussa, ettei rahapolitiikka saa eikä voi olla ainoa keino, jolla taloutta elvytetään.