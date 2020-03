Lausunnon mukaan Nygårdin yritystoiminta on joutunut syviin vaikeuksiin Nygårdiin kohdistuvien syytösten vuoksi. Niiden seurauksena tärkeä asiakas on lopettanut yhteistyön ja yksi yrityksen suurluotottajista on vaatinut maksujaan välittömästi.

Lausunnossa painotetaan kuitenkin, ettei Nygårdin yhtiö ole konkurssissa tai selvitystilassa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Onnistunut yritysjärjestely varmistaa pitkän aikavälin elinkelpoisuuden ja toiminnan jatkumisen yhtiölle, tiedotteessa sanotaan.