Lähikaupoissa, käsityöliikkeissä ja sisustusalalla on riittänyt asiakkaita

Vaikka yritysmaailmasta kantautuvat uutiset ovat viime viikkoina olleet voittopuolisesti varsin synkkiä, pieniä valonpilkahduksiakin on. Ainakin käsityökaupoissa on ollut vilskettä, ja pelejä sekä kotikuntovälineitä on hankittu tavallista enemmän.

Erikoiskaupasta vastaava edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen Kaupan liitosta korostaa, että mitään tilastotietoja tilanteesta ei ole.

– Mutta sen perusteella, mitä olemme kuulleet, kodin sisustamisessa ja rakennuspuolella ei ainakaan mitään hirveää droppia ole ollut. Ihan sen takia, että kun ihmiset nyt jäävät kotiin, he tekevät itselleen kotitoimistoa ja hankkivat jonkun pöydän ja ehkä maalipurkkejakin seinän maalaamiseen.

Loikkanen uskoo, että tilanteen vaikutukset kirjakauppaan alkavat näkyä vasta pikkuhiljaa nyt, kun kirjastot menivät kiinni.

– Ainakaan viime viikolla ei ollut havaittavissa kirjojen hamstraamista. Varmaan nyt monet opettelevat käyttämään äänikirjoja, mistä saattaa olla negatiivinen seuraus fyysiselle kirjakaupalle, Loikkanen sanoo.

Hänen tietoonsa on kantautunut myös, että terveystuotekauppojen vitamiinivalmisteilla, erityisesti c- ja d-vitamiineilla, on ollut hyvä menekki.

Verkkokauppa saattaa nyt kiinnostaa enemmän, Loikkanen uskoo.

– Toivotaan, että verkkokauppaostokset tehtäisiin Suomessa toimivista verkkokaupoista.

Erilaisista kotikuntoiluvälineistä, kuten käsipainoista ja kahvakuulista, on ollut puutetta ainakin Helsingin urheilukaupoissa.

"Yrittäjien taisteluhenki on herännyt"

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen on vaikea löytää tilanteesta positiivisia seurauksia, mutta hän iloitsee yrittäjien keskinäisen hengen voimistumisesta ja taistelutahdosta.

– OIen huomannut, että yrittäjä on luonteeltaan sisukas taistelija, joka ei anna vähästä periksi. Nyt tämä epätoivon tunnelma vähitellen muuttuu taistelutahdoksi ja löytyy erilaisia tapoja auttaa.

Pentikäinen kertoo liikuttuneensa monista eri puolilta Suomea kantautuneista tarinoista.

– Kuinka esimerkiksi yrityksen oma henkilökunta on lähtenyt yhdessä pelastamaan yritystä välittämättä työmarkkinoidemme jäykistä pelisäännöistä, ja miten asiakkaat ovat keksineet keinoja siihen, miten omaa lähialueen palveluyrittäjää voitaisiin auttaa pysymään hengissä. Myöskin olen vaikuttunut siitä, miten viranomaiset ovat paikoin lähteneet liikkeelle auttamaan näitä yrittäjiä.

Pentikäinen kannustaa ihmisiä nyt tukemaan yrittäjiä kaikin tavoin.

– Toivon, että ravintoloista tilattaisiin kotiin ruokaa joko itse hakemalla tai lähettipalveluiden kautta, jos niihin ei uskalleta mennä syömään. Toivon, että kukkakauppoja tuettaisiin ja uskallettaisiin käydä hierojilla, kampaajilla ja muilla palvelualan yrittäjillä.

Siivousalalla kaksijakoinen tilanne

Jos kuitenkin vallitsevasta tilanteesta hyötyjiä pitää etsiä, Pentikäinen mainitsee lähikaupat, jotka monet ovat viime päivinä valinneet ison marketin sijaan. Toinen tilanteesta hyötyvä ala voisi olla siivousala.

– Siivouksen osalta tilanne on varmaan vähän kaksijakoinen. Jos nyt toimistoja on tyhjillään, siivousta varmaan ajetaan alas. Siivousalalla, ja monella muullakin alalla, tulee vastaan ongelma, jos ihmisten matkustamista rajoitetaan, sillä alalla on paljon ulkomaalaista työvoimaa. Esimerkiksi eilen eräs yrittäjä oli hyvin huolissaan, kun tuli tieto, että Virosta ei pääse Suomeen. Hänellä on kymmeniä virolaisia työntekijöitä, eli koko tuotanto on riippuvainen heistä.

Pentikäisen mukaan asiakkaita riittää myös asianajajilla, jotka auttavat yrittäjiä ahdingossa.

– Siellä on nyt valtava kysyntä siitä, miten näistä työoikeuden keisseistä selvitään: lomautuksista ja irtisanomisista. Sekä tietenkin rahoitusjärjestelmiä etsivillä pankeilla on nyt todella vilkasta aikaa.