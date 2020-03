Työmarkkinajärjestöt saivat valmiiksi esityksensä yritysten korona-ahdingon helpottamiseksi

Työmarkkinajärjestöt ovat saaneet valmiiksi esityksensä maan hallitukselle määräaikaisista toimista yritysten korona-ahdingon helpottamiseksi.



Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kiitti Twitterissä järjestöjä ripeästä työstä. Hänen mukaansa esityksiä käsitellään huomenna työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän kokouksessa. Haataisen mukaan ne ovat hyvä pohja hallituksen valmistelulle.



Järjestöjen hallintojen on vielä hyväksyttävä esitys tänä iltana. Ensimmäisenä ehti Akava, jonka hallitus jo hyväksyi esityksen kokouksessaan.



– Vetoan vahvasti, että yhteiskuntavastuuta kannetaan poikkeuksellisen laajasti. Tässä tilanteessa olisi hyvä, että yrityksissä mietitään esimerkiksi osinkojen maksun keskeyttämistä ja niiden ohjaamista yritysten talouden vahvistamiseen ja työpaikkojen säilyttämiseen, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder järjestön tiedotteessa.



Esityksen mukaan muun muassa työnantajan työeläkemaksu kevenee tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä viimeistään 1. kesäkuuta alkaen. Tähän käytetään vajaa miljardi työeläkejärjestelmän niin sanotusta Emu-puskurista, joka on tällä hetkellä noin seitsemän miljardia euroa. Yritykset maksavat rahat takaisin siten, että työnantajan maksua korotetaan tilapäisesti vuosina 2022–2025. Tilapäisen alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaan.



Lisäksi yt-neuvotteluihin käytettävä aika lyhenee yksityisellä sektorilla viiteen päivään nykyisestä kuudesta viikosta. Myös lomautuksen ennakkoilmoitusaika lyhenee viiteen päivään nykyisestä kahdesta viikosta. Joustoja lisätään määräajaksi vuoden loppuun saakka.



Valtio osallistuu esityksen mukaan lomautuspäivärahojen rahoitukseen määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka rahoittamalla ansiopäivärahan peruspäivärahaa vastaavan osuuden.



Tavoite on esityksen mukaan turvata työttömyyskassojen toimintakyky ja etuuksien ripeä maksatus kaikissa tilanteissa.



Esityksen mukaan valtio varautuu tukemaan vuoden 2020 aikana 20 miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa erikseen sovittavien periaatteiden mukaan.



Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen mukaan nyt valmistuneet ratkaisut ovat ainakin askel oikeaan suuntaan.



– Toivottavasti maan hallitus siihen tarttuu ja päästään eteenpäin. Tarvitsemme kuitenkin vielä monia toimia lisääkin tämän kriisin aikana, että yritykset tästä selviytyvät, Häkämies kommentoi STT:lle.



Hän sanoo olevansa toiveikas, että järjestöjen hallinnot esityksen hyväksyvät, ja hän korostaa erityisesti yhtä esityksen yt-lain pykälää.



– Se tarkoittaa sitä, että kun yritys on selkeästi valtavan korona-iskun kohteena, se voi käynnistää yt-neuvottelut välittömästi ilman näitä määräaikoja ja myös viedä ne loppuun nopeasti. Erityisesti tämä vastaa tähän kriisitilanteeseen.



Lomautetuksi tai työttömäksi joutuvan toimeentuloturvaa vahvistetaan esityksen mukaan määräajaksi vuoden loppuun saakka esimerkiksi siten, että työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan, eikä työttömyysturvan enimmäisaika kulu lomautusten aikana.



Muutokset tulevat voimaan takautuvasti 16. maaliskuuta alkaen.



Työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin, kun lomautuksesta on sovittu.



Järjestöt toteavat esityksessään, että lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimeinen vaihtoehto. Ensisijaisesti on pyrittävä katsomaan, löytyykö muuta työtä tai koulutusta.



– Koronan aiheuttamien taloudellisten ongelmien vuoksi edellä mainitulla tavalla ei kuitenkaan aina voida menetellä, siksi työlainsäädäntöön esitetään seuraavia määräaikaisia muutoksia, esityksessä todetaan.



Maan hallituksen tavoite on tiettävästi saada järjestöjen esitys pöydälleen huomisaamuna.



Työmarkkinajärjestöt ovat tämän viikon ajan neuvotelleet ratkaisuista, joilla yrityksiä autettaisiin selviytymään koronaviruksen aiheuttamassa ahdingossa. Neuvotteluja ovat käyneet palkansaajia edustavat SAK, Akava ja STTK sekä työnantajia edustavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantajat.