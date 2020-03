EKP:n tukipaketti otettu vastaan ristiriitaisesti pörsseissä – Helsinki plussalla

Helsingin pörssin OMXH-indeksi on aamupäivällä lähtenyt 0,8 prosentin nousuun. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Euroopan keskuspankin tukipaketti on otettu vastaan ristiriitaisesti pörsseissä. Helsingin pörssin OMXH-indeksi on aamupäivällä lähtenyt 0,8 prosentin nousuun. Pariisin pörssin CAC 40 -indeksi on edennyt 1,2 prosenttia.