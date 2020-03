Työttömyys lisääntyi Yhdysvalloissa viime viikolla korkeimmilleen sitten syyskuun 2017, kertoo maan työministeriö.

Työtä hakevia työttömiä oli 281 000, mikä on 70 000 enemmän kuin toissa viikolla. Työministeriön mukaan nousun taustalla on selvästi koronaviruspandemia, joka on syönyt työpaikkoja erityisesti palvelualoilla.

Palvelualoilla eniten ovat kärsineet majoitus- ja ravintolatoiminta sekä kuljetus. Myös varastoala on joutunut vaikeuksiin, kun tavara ei kierrä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Ekonomistit odottivat, että työttömyys on kääntynyt nousuun, mutta lisäys on paljon korkeampi kuin osattiin ennakoida.