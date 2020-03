Swedbankille jättisakot rahanpesusta

Ruotsalaispankki Swedbank on saanut neljän miljardin kruunun (vajaan 400 miljoonan euron) sakot rahanpesusta Ruotsin pankkivalvonnalta. Pankkivalvonnan mukaan Swedbank ei ole kertonut sisäisistä raporteista, joista olisi selvinnyt rahanpesu.

– Pankkivalvonnalle on tahallaan annettu vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, vahvisti viraston johtaja Erik Thedéen lehdistötilaisuudessa.

Pankkivalvonnan mukaan toiminta on ollut systemaattista, vakavaa ja se on jatkunut pitkään. Rahaa siirrettiin pankin välityksellä länteen Venäjältä vuosikymmenien ajan. Rahamäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on voinut olla jopa 200 miljardia kruunua.

Swedbank on ollut julkisuudessa muutenkin ikävässä valossa. Marraskuussa kerrottiin, että pankki n suorittanut Baltiassa tilisiirtoja, jotka saattavat rikkoa Yhdysvaltojen määräämiä Venäjä-pakotteita.