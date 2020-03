Lentolippujen hinnat saattavat nousta ja liikematkustus supistua pysyvästi kriisin seurauksena – Finnairin entinen pääjohtaja Suila perää lentoyhtiöiden pelastamiseen selkeitä pelisääntöjä

Finnairin entinen pääjohtaja Keijo Suila arvioi monien muiden alan asiantuntijoiden tapaan, että lentoyhtiöt ovat kohdanneet kaikkien aikojen pahimman kriisinsä. Saman arvion on antanut muun muassa Finnairin nykyinen toimitusjohtaja Topi Manner.

Kriisi on johtamassa siihen, että hallitukset joutuvat pohtimaan syvästi tappiolle putoavien lentoyhtiöiden pääomittamista ja lainoittamista.

Suila korostaa, että lentoyhtiöiden avustamiseen on luotava kirkkaat pelisäännöt. Historiassa on tapauksia, joissa konkurssikypsät yhtiöt ovat päässeet kuin koira veräjästä erilaisten valtiontukien ansiosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Korostan, ettei ensimmäisenä pidä pelastaa lahoja yhtiöitä, Suila sanoo.

Tällaisia yhtiöitä olivat muun muassa italialainen Alitalia ja kreikkalainen Olympic Air 1990–2000-luvuilla. Finnairin pääjohtajana vuosina 1999–2005 toiminut Suila hymähtää, että Italian valtio on pelastanut Alitalian useita kertoja "viimeisen kerran".

Haavoittuvimpia toimialoja maailmassa

Suilan mukaan lentoliikenne kuuluu haavoittuvimpiin toimialoihin maailmassa. Hän ennustaa, että alalla nähdään aivan varmasti konkursseja koronaviruksen vuoksi.

– Kriisin kestoaika osoittaa lopulta saldon, Suila sanoo.

Lentoliikenteessä kuoppia ovat vuosien varrella aiheuttaneet muun muassa sars-epidemia ja iskut New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneihin 2000-luvun alkupuolella sekä Islannin tuhkapilvi vuonna 2010.

– Islannin tuhkapilvestä seurasi totaalinen seis, mutta vaikutus oli lyhytaikainen, Suila huomauttaa.

Islannin tuhkapilvi vaikutti vain Euroopan sisäisiin ja Atlantin ylittäviin lentoihin. Sarsin aikana matkustusrajoituksia ei ollut, mutta sars vaikutti lentohalukkuuteen.

Rakenteelliset muutokset väistämättömiä

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Antti Viljakainen ennakoi, että koronakriisi tulee jättämään jälkiä lentoyhtiöiden taseisiin.

Se voi tarkoittaa heikompaa kykyä investoida tilanteessa, jossa lentoyhtiöiden pitäisi uudistaa konekantaansa vähäpäästöisemmäksi.

– Kaikki lentoyhtiöt eivät tule selviytymään kriisistä, Viljakainen arvioi.

Lentoalalla nähtäneen näin konsolidoitumista eli keskittymistä. Se saattaisi nostaa lentolippujen hintoja.

– Tämä on sen mittakaavan kriisi, että rakenteelliset muutokset toimialaan alkavat näyttää väistämättömiltä, Viljakainen sanoo.

Vauriot selviävät elpymisen jälkeen

Yksi mahdollisista rakenteellisista muutoksista on Viljakaisen mukaan myös se, että liikematkustus vähenee. Näin voi tapahtua, jos kriisin aikana on opittu käyttämään etäyhteyksiä eikä matkustamista pidetä niin tarpeellisena kuin aiemmin.

– Kuinka vakavia vauriot ovat, selviää elpymisen jälkeen, Viljakainen sanoo.

Finnairin tilannetta Viljakainen pitää lähtökohtaisesti hyvänä suhteessa moniin muihin lentoyhtiöihin. Yhtiön kassassa oli vuoden vaihteessa noin miljardi euroa, mikä on lähes kolmannes viime vuoden liikevaihdosta.

– Tämä ja kyky tehdä rahoitusjärjestelyitä antaa yhtiölle aikaa, vaikka sisään tuleva kassavirta on tällä hetkellä todennäköisesti lähes nollissa, Viljakainen arvioi.

Menetykset kasvaneet lähes 200 miljardiin euroon

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA laski maaliskuun alussa, että toimialan menetykset voivat nousta 113 miljardiin dollariin (103 miljardiin euroon).

Maaliskuun alusta lähtien tilanne on kuitenkin heikentynyt jyrkästi matkustusrajoitusten astuttua voimaan lukuisissa maissa. Lentoyhtiö kuin lentoyhtiö on ilmoittanut viime päivinä 80–90 prosentin supistuksista liikenteeseensä.

Samalla IATAn laskema tuen tarve on noussut lähes kaksinkertaiseksi.

Kolme keinoa tukea lentoyhtiöitä

IATAn toimitusjohtajan Alexandre de Juniacin mukaan hallituksilla on kolme keinoa tukea lentoyhtiöitä.

De Juniac kertoo IATAn tiistaina julkaisemassa tiedotteessa, että ensimmäinen on suora tuki lentoyhtiöille. Toinen on lainat, lainatakuut ja yhtiöiden tukeminen yritysten joukkovelkakirjojen kautta. Kolmas keino on helpottaa tuloverotusta ja lentolipuille asetettuja veroja.

De Juniac huomauttaa, että normaalioloissa lentoliikenne vastaa yli kolmanneksesta maailmankaupan kuljetuksista. Matkailun arvoketjussa osuus on 24 prosenttia.

Hänen mukaansa jokainen työpaikka ilmailualalla tukee lähes 70:tä työpaikkaa muualla.

Valtio voi myöntää takauksia Finnairille

Suomessa talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että valtio voi myöntää enintään 600 miljoonan euron valtiontakauksen Finnairin rahoitustarpeisiin. Takausjärjestely edellyttää eduskunnan suostumusta.

Valtioneuvosto perustelee päätöstä koronaviruksen aiheuttamalla poikkeuksellisella tilanteella, minkä vuoksi yritysten rahoituskanavat eivät toimi normaalisti.

– Valtio on vastuullinen omistaja, ja nyt on erittäin vakava tilanne sekä kansallisesti että kansainvälisesti, minkä vuoksi valtion täytyy tukea Finnairia, kertoi valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) perjantaina tiedotteessa.

– Yhtiön ylläpitämät reittiyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden sekä rahti- ja matkustajaliikenteen kannalta erittäin tärkeitä, ja yhtiön vaikutus kansantalouteemme on merkittävä. Haluamme varmistaa, että Finnairin toiminta ei keskeydy, vaikka yhtiö kärsii koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä muutoksesta markkinatilanteessa.

Valtio omistaa lähes 56 prosenttia Finnairin osakkeista.