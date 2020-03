Lukuisat yritykset koettavat saada helpotusta vuokrakuluihinsa – harvemmat saavat

Asiakaskadon koettelemat pienet ja isommatkin yritykset koettavat saada helpotusta vuokrakuluihinsa. Ravintola-alan yrittäjän mukaan pienet vuokranantajat ovat olleet huomattavasti joustavampia kuin isot kiinteistönomistajat.

Monenlaisia liikekiinteistöjä omistava eläkeyhtiö Varma kertoi viime viikon lopulla osalle vuokralaisistaan, että ne voivat saada vuokranmaksuun lykkäystä. Toisin sanoen lähiaikoina maksamatta jäävät vuokrat perittäisiin myöhemmin.

– Niillä liiketilavuokralaisilla, joiden liiketoimintaan tämä tilanne erityisesti vaikuttaa, on mahdollista saada vuokranmaksuun lykkäystä kahden kuukauden ajan, sanoo Varman kiinteistösijoitusjohtaja Ilkka Tomperi.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tällaisia ovat Tomperin mukaan esimerkiksi ravintolat, monet kaupat sekä pienet palvelualojen yritykset. Sitä, miten monesta yrityksestä on kyse, hän ei tarkenna.

Sen sijaan vuokrien tilapäinen alentaminen tai kokonaan perimättä jättäminen ei Tomperin mukaan tule kysymykseen.

– Vuokrien anteeksiantaminen ei ole meille mahdollista. Meidän liiketoimintaa on kiinteistön omistaminen, ja yhtä lailla meillä on kuluvirtaa, sanoo Tomperi.

Kaksi kuukautta vuokravapaata valtion liikelaitokselta

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on valmis antamaan 100 prosentin vuokranalennuksen huhti- ja toukokuulta koronaviruksen takia vaikeuksissa oleville pienille ja keskisuurille yritysvuokralaisilleen. Virastojen ja valtion laitosten vuokria päätös ei koske.

Vuokrien anteeksi antaminen edellyttää, että vuokralainen ottaa yhteyttä Senaattiin ja esittää perustelut alennukselle.

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka vastaa valtionhallinnon toimitiloista. Pieni osa sen asiakkaista on yksityisiä yrityksiä. Vuokralaisina on ravintoloita, kahviloita, kauppaliikkeitä ja muita pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden toimintaan nyt vallitseva poikkeustilanne voi vaikuttaa merkittävästi. Vuokranalennus koskee myös yhdistyksiä.

– Meillä on satoja yksityisiä vuokralaisia eri puolilla Suomea, mutta niiden osuus liikevaihdosta on enintään muutamia prosentteja. Joukossa on muun muassa ravintoloita ja matkailualan yrityksiä. Ensisijaisesti palvelemme valtionhallintoa, selvittää Senaatin talousjohtaja Mikko Ahola.

Senaatissa tehty linjaus tarkoittaa, että yritykset ja yhdistykset voivat saada vapautuksen huhti- ja toukokuun vuokrista, eikä vuokria myöhemmin peritä takaisin. Päätöksestä ilmoitettiin keskiviikkona.

Aholan mukaan on mahdollista, että vuokravapautusta myönnetään myöhemmin lisää, jos koronaviruksen aiheuttamat ongelmat pitkittyvät.

– Haluamme olla vastuullisia, sanoo Ahola.

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen virastot ja laitokset saavat rahoituksensa tai pääosan siitä julkisista varoista, samoin kuin suuri osa kulttuurilaitoksista. Näiden asiakkaiden sekä julkisyhteisöjen omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta Senaatissa ei ole tehty muutoksia vuokranmaksuun.

"Yrittäjiltä on tullut kymmeniä yhteydenottoja"

Kiinteistöyhtiö Citycon pyörittää kymmenkuntaa kauppakeskusta pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa. Yhtiön yleislinja on, että ainakaan kaikille tarkoitettuja vuokranalennuksia ei ole luvassa koronakriisistä huolimatta.

Vuokraehdoista voidaan kuitenkin neuvotella tapauskohtaisesti, kertoo Cityconin liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Sanna Yliniemi. Mahdollisia ratkaisuja ovat niin vuokranmaksun lykkääminen kuin vuokranalennuskin.

– Tähän mennessä yrittäjiltä on tullut kymmeniä yhteydenottoja. Niiden käsittely on aloitettu viime viikon lopulla, kertoo Yliniemi.

– Ratkaisu riippuu vuokralaisen tilanteesta. Etenkin pienyrittäjien tilanne on hankala. Jonkun kohdalla voidaan puhua jopa vuokravapaasta kuukaudesta, eletään kuukausi kerrallaan, hän jatkaa.

Cityconin kauppakeskuksissa on tilapäisesti luovuttu yhtenäisistä aukioloajoista, ja osa liikkeistä on sulkenut ovensa kokonaan. Monissa muissakin kauppakeskuksissa aukiolon yhtenäisyyttä on ainakin lievennetty.

"On myös vuokranantajan etu, että vuokralaiset pysyvät"

Useita ravintoloita pitävän NoHo Partnersin toimitusjohtajan Aku Vikströmin mukaan pienehköt vuokranantajat ovat tähän mennessä olleet huomattavasti valmiimpia vuokranalennuksiin kuin isot kiinteistönomistajat. Hän kertoo juuri äskettäin saaneensa jälleen yhden vastauksen, jonka mukaan liiketoimintaympäristö ei ole muuttunut niin, että vuokranalennukselle olisi perusteita.

– Ravintolassa kuin ravintolassa liikevaihto on pudonnut noin 90 prosenttia. Pienyrittäjät tulevat tekemään konkursseja. On myös vuokranantajan etu, että vuokralaiset pysyvät. Isoilta kauppakeskuksilta ei ole löytynyt mitään vastuuntuntoa, arvostelee Vikström.

– Pitäisin kohtuullisena, että kriisitietoisuus olisi samaa tasoa kuin Suomen kansalla, hän jatkaa.

Hyvää mallia näyttää Vikströmin mukaan esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, joka on myöntänyt tilapäisen vuokravapauden helsinkiläisen toimitalonsa yläkerrassa sijaitsevalle Palace-ravintolalle.

EK:n lainsäädäntöasioista ja hallinnosta vastaava johtaja Tommi Toivola vahvistaa, että vuokranmaksuvelvollisuus on keskeytetty.

– Tarkoista päivämääristä ei vielä voi puhua, koska emme tiedä miten kauan kriisi kestää. Ajattelemme tämän sillä tavalla, että kannamme kortemme kekoon, sanoo Toivola.

"Ei voi sanoa, että jokin tietty toimiala erottuisi"

Jyväskylässä toimivaa kauppakeskus Seppää johtava Mikko Seppälä kertoo, että heillä mahdollisia muutoksia vuokranmaksuun harkitaan tapauskohtaisesti. Kysymykseen tulee lähinnä maksuaikajousto eli se, että lähikuukausien vuokria maksettaisiin vasta myöhemmin.

– Kriisi on nyt vasta alussa. Emme tiedä, mikä tilanne on kesäkuussa, sanoo Seppälä.

Yhteydenottoja vuokralaisilta on Seppälän mukaan tullut paljon.

– Ei voi sanoa, että jokin tietty toimiala erottuisi, hän sanoo.

Useita kauppakeskuksia omistavan kiinteistösijoitusyhtiö Spondan edustajia ei tavoitettu STT:n puhelinhaastatteluun, mutta Spondan markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen vastasi sähköpostilla.

– Haemme nyt vaikeaan tilanteeseen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joista voisimme lähipäivinä kertoa asiakkaillemme, kertoi Riikonen.

Osa STT:n tavoittelemista kauppakeskusyritysten edustajista ilmoitti, että ei kommentoi vuokriin liittyviä asioita.

S-ryhmä on sekä vuokralainen että vuokranantaja

S-ryhmän myymälöistä, hotelleista ja ravintoloista monet toimivat vuokratiloissa, mutta alueellisilla osuuskaupoilla ja SOK:lla on myös vuokralaisia.

– En tiedä, paljonko meiltä on pyydetty vuokranalennuksia, tämä tiedetään vain paikallistasolla, sanoo SOK:n liiketoimintajohtaja Jari Annala.

Annalan mukaan SOK:n hotellien osalta neuvottelut vuokranantajien kanssa on käynnistetty, mutta tähän mennessä tulokset ovat olleet niukkoja. Yksi poikkeus hänellä on tiedossaan: Pietarissa toimiva S-ryhmän hotelli sai varsin nopeasti alennusta vuokraansa.

– Olisi paikallaan, että arvoketjun kaikki osapuolet osallistuvat siten, että yritykset voivat selvitä hengissä, sanoo Annala.