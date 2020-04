Koronavirus jouduttaa paperilehtien lähtöä

Noin 60 australialaista sanomalehteä luopuu paperiversioistaan koronaviruksen aiheuttaman mainonnan supistumisen johdosta. Rupert Murdochin mediayhtiö News Corp ilmoittaa, että päätös koskee alueellisia sanomalehtiä neljässä osavaltiossa.

Yhtiön Australian-yksikön johtaja Michael Millerin mukaan päätöksellä yritetään pelastaa mahdollisimman monta alan työpaikkaa.

– Emme tehneet tätä päätöstä kevein perustein. Koronaviruskriisi on aiheuttanut ennennäkemättömiä taloudellisia paineita.

Sanomalehtien mainostulot ovat laskeneet rajusti. Asuntomyynneille ja -esittelyille on asetettu rajoituksia, ravintoloita on kielletty tarjoilemasta omissa tiloissaan ja konsertit ja urheilutapahtumat on jouduttu perumaan.

Australiassa sanomalehdet olivat jo aiemmin ryhtyneet siirtymään verkkoon ja media-ala on maassa muutenkin ahtaalla. Uutistoimisto AAP:n on määrä lopettaa toimintansa myöhemmin tänä vuonna.

Sama ilmiö on nähtävissä myös Yhdysvalloissa, jossa suurin sanomalehtikustantaja Gannett ilmoitti maanantaina lomauttavansa henkilökuntaansa ja laskevansa palkkoja.

Mediakonsernit ovat menettäneet kannattavuuttaan, kun tilaajamäärät laskevat ja mainostulot ohjautuvat yhä enemmän Googlelle ja Facebookille.