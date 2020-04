Henriksson: Pikavippien korkokatto puolitetaan, suoramarkkinointi kielletään

Hallitus valmistelee esitystä pikavippien korkokaton puolittamiseksi kymmeneen prosenttiin, kertoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.).

Henrikssonin mukaan myös pikavippien suoramarkkinointi kielletään.

Rajoitusten taustalla on Henrikssonin mukaan hallituksen huoli siitä, että suomalaisten maksuhäiriömerkinnät tulevat entisestään lisääntymään koronaviruksen myötä.

Valmisteilla on myös muutoksia konkurssilainsäädäntöön.

Yhteisölainsäädäntöön valmistellaan muutoksia, jotta yhtiökokoukset ja muut sääntömääräiset kokoukset voidaan järjestää rajoituksista huolimatta, kertoo Henriksson.

Henrikssonin mukaan kokouksia pitää voida lykätä, järjestää etänä ja niissä tulee tarvittaessa voida käyttää valtuutettuja.

Henrikssonin mukaan myös yhtiökokousten saralla tulee tehdä nopea loikka digimaailmaan.

Lintilä: Valtio suuntaa 150 miljoonaa euroa keskisuurille yrityksille

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi käynnistää uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.)

Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa. Uusi ohjelma sijoittaa koronaviruksen vuoksi vaikeuksissa oleviin yrityksiin. Ohjelma käynnistyy 14. huhtikuuta.

Yksittäiset sijoitukset ovat kooltaan 1–10 miljoonaa euroa.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota nopeutetulla aikataululla apua yrityksille, joiden maksuvalmius on kriisiytynyt koronapandemian vuoksi. Tavoitteena on estää terveiden yritysten konkurssit poikkeustilanteessa.

Rahoitusohjelma koskee yrityksiä, joilla on yli 50 työntekijää ja vähintään 10 miljoonan euron liikevaihto. Lisäksi liiketoiminnan on oltava ollut kannattavaa ennen kriisiä, ja kannattavuudelle tulee olla edellytykset myös jatkossa.

Valtio on aiemmin kertonut tukevansa koronakriisin vuoksi vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä esimerkiksi miljardin euron suorien yritystukien paketilla. Lisäksi hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka mukaan yrittäjät olisivat väliaikaisesti oikeutettuja työmarkkinatuen saamiseen.