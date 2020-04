Helsingin pörssi avautui runsaan parin prosentin nousuun – Stockmann syöksyy

Öljyn hintakriisin jatkuminen ei pelästyttänyt Euroopan pörssejä.

Nousutahtia johti suurista pörsseistä Frankfurt, jossa DAX-indeksi nousi nelisen prosenttia. Runsaan kolmen prosentin nousua nähtiin puolestaan Milanossa ja Pariisissa. Lontoossa FTSE-indeksi piristyi 2,5 prosentin verran.

Helsingin pörssi aukesi viikon ensimmäiseen pörssipäivään runsaan kahden prosentin nousussa. Helsingissä selkeä laskija oli yrityssaneerauksesta ilmoittanut Stockmann. Sekä konsernin A- että B-sarjan osakkeet vajosivat välittömästi kaupankäynnin alettua yli 20 prosentin tahtia. Noin 20 minuutin kaupankäynnin jälkeen B-sarjan osakkeet koukkasivat runsaan 30 prosentin syöksyyn.

Laajemmin pörssirintamalla nousua nähtiin aiemmin myös Aasiassa. Tokion Nikkei-indeksi kiri yli neljä prosentin päätöskohennukseen. Myös Hongkongissa on ollut päivän aikana selkeää nousuvirettä.

Markkinanäkymiä on piristänyt se, että koronaviruksen vuoksi kuolevien luvut ovat lähteneet Euroopassa laskuun.

– Kauppiaat reagoivat positiivisesti tietoihin Italian ja Espanjan pienenevistä kuolleisuusmääristä, arvioi Okasan Online Securities -yhtiön Yoshihiro Ito uutistoimisto AFP:n mukaan.

– Mutta on epäselvää, pysyykö epidemia hallinnassa.

Japanissa odotetaan, että pääministeri Shinzo Abe julistaa hätätilan osaan maata, mukaan lukien pääkaupunki Tokioon, nousevien tartuntamäärien vuoksi.

Neuvottelut öljysovusta siirtyivät

Pörssien optimismista huolimatta kuohunta öljymarkkinoilla jatkuu. Öljyn hinta lähti jälleen reippaaseen laskuun maanantaiaamuna, kun öljyntuottajamaiden Opec-ryhmän neuvottelut Venäjän ja muiden ei-jäsenten kanssa lykkääntyivät maanantailta torstaille.

Yhdysvaltain markkinahinta (West Texas Intermediate) putosi Aasian kaupankäynnin alettua 5,7 prosenttia ja kansainvälinen markkinahinta (Brent) 4,3 prosenttia.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin viime viikkoina, kun tuotantoa on lisätty suurten öljyntuottajamaiden Venäjän ja Saudi-Arabian hintasodan takia samaan aikaan kun koronavirus on romahduttanut kysynnän.

Viime viikon alussa öljyn hinta kävi alimmillaan sitten vuoden 2002. Viikon lopulla hinta lähti nousuun, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti uskovansa, että Venäjä ja Saudi-Arabia leikkaavat öljyntuotantoaan. Maat kuitenkin antoivat ymmärtää, että suostuvat leikkaamaan tuotantoaan vain jos myös Yhdysvaltojen öljy-yhtiöt leikkaavat omaansa.

Asiantuntijat ovat suhtautuneet skeptisesti nopean sovun löytymiseen.