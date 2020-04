Wall Streetillä oli keskiviikkona tukeva nousupäivä. Pörssikurssit ampaisivat ylöspäin, kun merkit New Yorkin koronaviruskäyrän loivenemisesta vahvistuivat.

Dow Jones ja S&P 500 -indeksit pomppasivat 3,4 prosenttia, teknologiapainotteinen Nasdaq 2,6 prosenttia.

Sijoittajia rohkaisi tieto siitä, että sairaalaan joutuvien koronapotilaiden määrän kasvu Yhdysvaltain pahimmalla korona-alueella New Yorkissa on hidastunut, mitä kielii rajoitustoimien puremisesta. Muuallakin on näkynyt varovaisen rohkaisevia merkkejä.

Osa sijoittajista näkee mahdollisuuden siihen, että rajoituksia Yhdysvalloissa voidaan alkaa höllentää jo parin kuukauden sisällä.