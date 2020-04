Öljyntuottajat etsivät ratkaisua markkinoita koetelleeseen hintasotaan

Öljyn hinta on noussut torstaina, kun maailman öljyntuottajilta odotetaan yhteisymmärrystä markkinoita koetelleen hintasodan päättämiseksi.

Öljynviejämaiden järjestö Opec ja sen yhteistyömaat järjestävät videokokouksen, joka alkaa torstaina kello neljältä Suomen aikaa. Myös muita tuottajajäseniä, kuten Yhdysvallat, on kutsuttu osallistumaan.

Suurin Opec-tuottaja Saudi-Arabia ja järjestön ulkopuolinen Venäjä ovat ottaneet toisistaan mittaa tuotannon lisäämisestä aiheutuneen hintasodan voimin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Venäjä sanoi keskiviikkona, että maa on valmis vähentämään omaa öljyntuotantoaan. Tämän toivotaan piristävän markkinoita, joilla öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin hintasodan ja koronaviruspandemian seurauksena.

Myös Kuwaitin öljyministeri Khaled al-Fadhel on uutistoimisto AFP:n mukaan sanonut erään kotimaansa sanomalehden haastattelussa, että suurimmat tuottajat ovat valmiita vähentämään tuotantoa 10–15 miljoonalla barrelilla päivässä. Tavoitteena on ministerin mukaan "palauttaa tasapaino markkinoille ja estää uudet hintapudotukset".

Maaliskuun päätteeksi öljyn hinta kävi alimmillaan sitten vuoden 2002. Tällä viikolla kansainvälinen Brent-indeksi on kivunnut jälleen yli 30 dollarin tynnyriltä. Hintataso on edelleen kaukana alkuvuoden lukemista, jolloin Brent hätyytteli parhaimmillaan 70 dollarin rajaa.

Sovusta ei takeita

Sopua on haettu aiemminkin, minkä takia asiantuntijat ovat olleet skeptisiä nopean tai kattavan ratkaisun löytymiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehti jo viime viikolla ilmoittaa, että Venäjä ja Saudi-Arabia ovat löytäneet sovun kiistaansa, mutta väite osoittautui perättömäksi. Ilmoitus sai silti öljyn hinnan nousuun pahimmasta alhostaan.

– Saudi-Arabia ja Venäjä ovat selvästi ilmaisseet, että ne vähentävät tuotantoaan jos, ja vain jos, muut suuret öljyntuottajamaat ovat päätöksessä mukana, SEB-pankin öljyanalyytikko Bjarne Schieldrop sanoi AFP:lle.

Yhdysvaltain osallistumisesta ei ole takeita, vaikka se on öljysodan myötä vaikeuksissa. Maan panostus liuskeöljyyn on tehnyt siitä suurtuottajan, mutta menetelmän kalleus on tehnyt siitä taloudellisesti kannattamatonta, kun hinnat ovat pudonneet. Saudi-Arabia pystyy tuottamaan öljyä selvästi halvemmalla kuin amerikkalaiset tai venäläiset tuottajat.

Kokousta odotettiin alun perin maanantaille, mutta se lykkääntyi torstaille.