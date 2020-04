Kirjakauppojen myynti laskenut rajusti koronan takia

Koronakriisi on vienyt asiakkaat myös kirjakaupoilta, kertoo Kirjakauppaliitto. Tammi-maaliskuun myynti laski suurimmissa kirjakaupoissa ja kirjakauppaketjuissa kuusi prosenttia.

Kivijalkaliikkeissä myynti laski maaliskuun kahden viimeisen viikon aikana yli 40 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ja lasku on jatkunut huhtikuussa. Pahimmillaan yksittäisten liikkeiden myynti on laskenut jopa 90 prosenttia ja joitakin liikkeitä on jouduttu sulkemaan.