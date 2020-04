VM: Suomen talous supistuu 5,5 prosenttia – näkymä "poikkeuksellisen epävarma"

Valtiovarainministeriö ennustaa taloudellisessa katsauksessaan, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 5,5 prosenttia. Koronaviruksen leviämistä rajoittavat sulkutoimet syövät bruttokansantuotetta eniten vuoden toisella neljänneksellä, minkä jälkeen kasvu elpyy.

Talouden ennakoidaan kääntyvän taas nousuun tulevina vuosina. Ennuste perustuu siihen, että rajoitustoimet ovat voimassa kolme kuukautta.

Talouden kuva on heikentynyt, koska rajoitustoimet osuvat taloudelliseen toimeliaisuuteen voimakkaasti. Ravintolat ovat kiinni, yli 70-vuotiaita on kehotettu pysymään kodeissaan ja yli kymmenen ihmisen kokoontumiset on kielletty muiden muassa. Rajoituksia alettiin ottaa käyttöön maaliskuun puolivälissä ja niiden odotetaan olevan voimassa ainakin 13. toukokuuta saakka. Ravintolat pysyvät hallituksen mukaan kiinni ainakin toukokuun loppuun.

Synkempi vaihtoehto mahdollinen

Ministeriö toteaa, että tulevan kehityksen ennustaminen on poikkeuksellisen epävarmaa, koska varmaa tietoa rajoitusten kestosta ei ole. Negatiiviset vaikutukset ovat sitä suurempia, mitä laajemmalle virus leviää ja mitä useampi sairastuu sekä kuinka laajoja rajoitustoimia tehdään.

Synkemmän ennusteen mukaan rajoitustoimet kestäisivät puoli vuotta. Tällöin talous supistuisi tänä vuonna 12 prosenttia. Pitkään jatkuvat rajoitustoimet aiheuttaisivat valtiovarainministeriön mukaan taloudelle myös pidempiaikaista vahinkoa.

Osastopäällikkö Mikko Spolanderin mukaan kyyti on kylmää julkisessa taloudessa. Julkinen talous velkaantuu nyt nopeasti. Velan suhde bruttokansantuotteeseen lähenee 80:tä prosenttia vuoteen 2024 mennessä.

Jos hahmoteltu pahempi skenaario toteutuu, lähestyisi velkasuhde jo sataa prosenttia vuoteen 2024 mennessä.

Tulevaisuus näyttää Spolanderin mukaan hyvin pitkään epävarmalta. Tämä heijastuu esimerkiksi siihen, että yritykset haluavat vahvistaa taseitaan ennemmin kuin tehdä investointeja.

Työttömien määrä on kasvamassa selvästi ja työttömyysaste nousee kahdeksaan prosenttiin tänä vuonna.

– Jos epidemian torjuntarajoitukset osoittautuvat lyhytaikaisiksi, lomautetut voivat palata töihin pian ja työttömyyden nousu voi jäädä maltilliseksi, valtiovarainministeriön katsauksessa todetaan.

Pahemmassa skenaariossa työttömyys kohoaisi tulevina vuosina yli 12 prosenttiin.

EK:n kysely: Joka kolmas työnantajayritys menettänyt puolet liikevaihdostaan

Elinkeinoelämän keskusliiton kyselyn mukaan joka kolmas työnantajayritys on menettänyt puolet tai enemmän normaalista liikevaihdostaan. Pudotus on suurin palvelualoilla ja pienemmissä yrityksissä.

Vastanneista yli puolet sanoi tarvitsevansa rahallista tukea valtiolta ja kaksi viidennestä peräsi taloudellista vastaantuloa pankilta tai vuokranantajalta. 16 prosenttia arvioi yrityksen olevan vaarassa ajautua konkurssiin.

Kyselyyn vastasi 1 361 yrittäjää ja yritysjohtajaa. EK:n mukaan vastaukset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä koko työnantajakenttään.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies totesi, että koronakriisiä täytyy ratkaista ihmisten terveys edellä. Häkämies toivoi, että kun rajoitusten jatkoa pohditaan, otetaan huomioon myös talousasiantuntijoiden näkemykset, jotta myös kansantalouden kestokyky ja yhteiskunnan elinvoima saadaan turvattua.

– Yritykset vetoavat sen puolesta, että rajoitustoimista luovuttaisiin niin ripeässä vaiheistuksessa kuin se on turvallisesti tehtävissä, Häkämies sanoi tiedotteessa.