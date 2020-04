Kiinan 30 vuoden kasvujuhla päättyi – talous supistui lähes seitsemän prosenttia alkuvuonna

Kiinan bruttokansantuote supistui 6,8 prosenttia ensimmäisenä vuosineljänneksenä verrattuna viime vuoden samaan ajanjaksoon, selviää maan virallisista tiedoista.

Kiinasta ei ole aikaisemmin raportoitu talouden supistumisesta. Maa alkoi tilastoida bruttokansantuotetta vuosineljänneksittäin 1990-luvun alussa.

Koronavirus on kurittanut maan taloutta rajusti alkuvuonna. Maassa on harjoitettu erilaisia viruksen leviämisen hidastamistoimia tammikuusta. Koronavirus havaittiin ensi kertaa Kiinan Wuhanissa joulukuussa.

Vaikka lukema on karu, ei bkt supistunut aivan niin paljon kuin moni asiantuntija odotti. Kiinan ilmoittamia virallisia lukuja onkin usein epäilty kaunistelluiksi.

Kiinan teollisuustuotanto putosi maaliskuussa 1,1 prosenttia ja vähittäiskauppa peräti 15,8 prosenttia.

Uutistoimisto AFP:n asiantuntijoilla teettämän kyselyn mukaan Kiinan talouden kasvuodotus koko vuodelle on nyt 1,7 prosenttia, mikä olisi heikoin lukema sitten Mao Zedongin kuolinvuoden 1976. Kiinan johto aloitti laajat talousuudistukset vuonna 1978, ja etenkin 1990-luvulta lähtien maan talouskasvu on ollut nopeaa ja jatkuvaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on ennustanut Kiinan tämän vuoden kasvuksi 1,2 prosenttia. Viime vuonna Kiinan talous kasvoi 6,1 prosenttia, mikä sekin oli alhaisin lukema sitten vuoden 1990.

Matkustusrajoituksia ja muita rajoitustoimia on Kiinassa vähitellen höllennetty maaliskuusta lähtien, mutta vaikutukset talouteen näkyvät vielä pitkään. Vaikka virustilanne Kiinassa on helpottunut, maailmantalouden raju taantuma heijastuu väistämättä Kiinan talouteen, jossa vienti on yhä isossa roolissa.