Työllisyys kääntyi laskuun maaliskuussa – työttömyys liki ennallaan

Työllisyys kääntyi laskuun maaliskuussa, kertoo Tilastokeskus. Työllisyysasteen trendi oli 72,9 prosenttia ja työttömyysasteen trendi 6,6 prosenttia.

Maaliskuun kausitasoitettujen tietojen mukaan työllisyysasteen trendiluku laski prosenttiyksikön kymmenyksen helmikuun 73,0 prosentista. Työttömyysasteen trendiluku pysyi maaliskuussa ennallaan.

Työllisiä oli maaliskuussa 2 516 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Työttömiä oli 197 000 eli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Samalla suomalaisia on alkanut vetäytyä työvoiman ulkopuolelle. Heitä oli 2020 maaliskuussa 1 417 000, mikä on 18 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 120 000, mikä on 20 000 enemmän kuin vuoden 2019 maaliskuussa.

Tammi-maaliskuun keskimääräinen työllisyys pysyi nousussa

Käänne heikompaan tuli nimenomaan maaliskuussa, sillä tammi-maaliskuussa työllisten määrä oli keskimäärin 15 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä lisääntyi eniten ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, informaation ja viestinnän sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen aloilla.

Työttömyys lähti kuitenkin lievään kasvuun jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Työttömiä oli keskimäärin 194 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.