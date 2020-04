Verkkokauppa.comin myynti kasvoi alkuvuonna – Toimitusjohtaja: Koronatilanne tukee digitaalisten myyntikanavien kehitystä

Kuluttajaelektroniikkaa myyvän Verkkokauppa.comin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 125 miljoonaan euroon eli kahdeksalla prosentilla vuoden takaisesta.

Yhtiön mukaan erityisesti kasvoi urheilutarvikkeiden, audio- ja hifi-tuotteiden, tv- ja videotuotteiden, kellojen sekä suurten kodinkoneiden myynti.

Samalla yhtiön liikevoitto kasvoi alkuvuonna 3,4 miljoonaan euroon vertailukauden 2,3 miljoonasta eurosta. Liiketoiminnan kannattavuudesta kertova liikevoittoprosentti oli 2,7.

Verkkokauppa.comin mukaan koronaviruksen vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen on vaikea vielä arvioida. Toimitusjohtaja Panu Porkka kuitenkin sanoo osavuosikatsauksessa, että koronavirustilanne on tuonut uuden murroksen vähittäiskauppaan, mikä tukee digitaalisten myyntikanavien kehitystä.

Porkan mukaan yhtiö aikoo jatkaa markkinaosuutensa kasvattamista Suomen kuluttajaelektroniikkamarkkinassa.

– On todennäköistä, että nykyinen yhden prosentin vauhti Suomen kivijalkakaupan siirtymisessä verkkoon tulee kiihtymään. Tällä hetkellä verkkokaupan osuus Suomen vähittäiskaupan markkinasta on arviolta 12–13 prosenttia, mikä on edelleen vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, Porkka sanoo.