KHO ei myöntänyt Afarakin Danko Koncarille valituslupaa – miljoonasakot saivat lainvoiman

Korkein hallinto-oikeus ei myönnä erikoismetalliyhtiö Afarak Groupin entiselle toimitusjohtajalle Danko Koncarille valituslupaa Finanssivalvonnan päätöksestä.

Fiva määräsi kesällä 2018 Koncarille 40 miljoonan euron uhkasakon, koska hän ei ollut tehnyt ostotarjousta yhtiön muista osakkeista, vaikka hänellä oli yhtiössä määräysvalta. Koncar vaati Fivan päätöksen kumoamista Helsingin hallinto-oikeudessa, mutta hallinto-oikeus hylkäsi vaatimuksen viime vuoden maaliskuussa.

Finanssivalvonta arvioi, että Koncarin omistusosuus yhtiössä on jo vuosia sitten ylittänyt 30 prosentin rajan ja että hän on piilotellut määräysvaltaansa. Koncar on kiistänyt Finanssivalvonnan näkemyksen.

Arvopaperilain mukaan osakkeenomistajan pitää tehdä julkinen ostotarjous, jos ääniosuus julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhtiössä ylittää 30 tai 50 prosentin rajan.

Afarakin eli entisen Ruukki Groupin vähemmistöomistajat ovat jo pitkään vaatineet Koncarilta lunastustarjousta.