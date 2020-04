Norwegianin kassa tyhjenee vauhdilla – maksaa vain pakolliset laskut

Yhtiö ilmoitti, että ellei se saa valtion takaamia 2,7 miljardin kruunun (240 miljoonan euron) lainoja toukokuun puoliväliin mennessä, kassa tyhjenee kokonaan. Tukirahan tarve saattaa nousta vielä suuremmaksi, jos lentoliikenteen palautuminen venähtää.

Norwegianin pörssikurssi on vuoden alun jälkeen laskenut 90 prosenttia. Norwegianin velkojilla on vappuaattoon asti aikaa päättää, hyväksyvätkö ne lainojen ja leasing-sopimusten vaihtamisen yhtiön osakkeisiin. Jos hanke menee läpi, nykyisten osakkaiden omistus lentoyhtiössä laimenee noin viiteen prosenttiin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kriisisuunnitelma on määrä hyväksyä ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4. toukokuuta. Norwegian on ollut Norjassa suosittu kansanosake, joten toimet kirpaisevat monia.

Yhtiö haki viime viikolla kaksi Ruotsissa ja Tanskassa toimivaa tytäryhtiötään konkurssiin.

Vain seitsemän konetta liikenteessä

Koronakriisin myötä yhtiö on lomauttanut noin 7 600 henkilöstönsä jäsentä. Töissä on tällä hetkellä vain noin 200 ihmistä. Lentokapasiteetista on jäädytetty 95 prosenttia. Yhtiöllä on liikenteessä enää seitsemän konetta, joilla hoidetaan Norjan sisäistä liikennettä valtion tuella.

Suunnitelmassaan Norwegian arvioi, että liikennettä voidaan alkaa asteittain palauttaa entiselleen ehkä vasta ensi vuoden puolella, ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Norjan ja Euroopan sisäisessä liikenteessä alettaisiin palauttaa liikennettä aluksi keskeisille reiteille. Kaukolennoilla lentoja alettaisiin avata uudelleen vasta, kun kysyntää on riittävästi.

Norwegianilla oli talousvaikeuksia jo ennen koronakriisiä. Yhtiön Dreamliner-koneissa oli moottoriongelmia ja Boeing 737 Max -koneet joutuivat maailmanlaajuiseen lentokieltoon. Viime vuonna tappiota kertyi 140 miljoonaa euroa.