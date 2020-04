Analyytikot: Yritysten alkuvuosi on ollut yllättävän hyvä, mutta toisella vuosineljänneksellä rysähtää

Yritysten alkuvuoden tulokset ovat olleet yllättävän hyviä odotuksiin nähden, arvioi OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Koronakriisin vaikutukset ovat olleet toistaiseksi vähäisempiä kuin ennakolta pelättiin.

Analyysiyhtiö Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén on samoilla linjoilla.

– Alkuvuosi on mennyt pääsääntöisesti tosi hyvin. Ilman koronakriisiä meillä olisi erittäin hyvä tuloskausi, Vilén sanoo.

Odotuksia paremmat osavuositulokset näkyivät monien tänään katsauksensa julkaisseiden yhtiöiden osakekursseissa.

Voittoaan nostanut rakennusyhtiö SRV hurjasteli iltapäivällä 12 prosentin nousussa. Tulostaan parantanut talotekniikkayhtiö Uponor oli loikannut 8 prosenttia. Tulostaan niin ikään kohentanut pakkausyhtiö Huhtamäki riensi 7 prosentin vauhtia. Finanssikonserni Nordea oli parantanut 5 prosenttia, vaikka tulos heikkeni.

Toista päätä edusti 14 prosenttia syöksynyt Finnair, joka ilmoitti puolen miljardin euron osakeannista paikatakseen talouttaan koronakriisin kurimuksessa.

Toimialoista konepajateollisuuden tulokset ovat Saaren mukaan olleet myönteinen yllätys. Tänään tammi–maaliskuun tuloksensa julkaisseen Konecranesin tulos heikkeni huoltotoiminnan kärsittyä liikkumisrajoituksista. Uudet tilauksetkin supistuivat, mutta tilauskanta oli kuitenkin maaliskuun lopussa lähes 5 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

– Vaikka uudet tilaukset supistuivat, niitä on vielä tullut kohtuullisesti sisälle, OP:n Saari arvioi.

Hänen mukaansa konepajateollisuus voi päästä koronakriisin yli kohtuullisen kuivin jaloin, ellei koronakriisi pitene "holtittomasti".

Myös metsäteollisuuden tulokset ovat olleet ennakoitua parempia, vaikka metsäteollisuutta painoivat talven lakot. Tänään osavuosituloksensa julkaisi Metsä Group, jonka vertailukelpoinen liiketulos painui 62 miljoonaan euroon 180 miljoonasta eurosta suureksi osaksi lakkojen vuoksi.

Talousjärjestelmä nojaa ihmisten kulutukseen

Kaikkein pahiten koronakriisissä on käynyt lentoyhtiöille sekä monille palvelualoille. Vähittäiskauppa hyötyi kuitenkin kriisin alkuvaiheen hamstraamisesta.

Keskon alkuvuosi oli vahva, mutta koronakriisi aiheuttaa Saaren mukaan Keskon tyyppisille toimialoille isoja negatiivisia vaikutuksia jo kuluvalla vuosineljänneksellä. Hän odottaa myös sitä, miten kriisi vaikuttaa Fiskarsin ja Nokian Renkaiden tyyppisiin kuluttajatuotteita valmistaviin yrityksiin.

Inderesin Vilén muistuttaa, että koko talousjärjestelmä nojaa loppujen lopuksi ihmisten kulutukseen. Kaikki lähtee alkutuotannosta, jonka jälkeen siirrytään raaka-aineiden jalostamiseen ja siitä investointitavaroiden sekä lopputuotteiden valmistamiseen. Lopulta tuotteet päätyvät kuluttajille, joiden asema on koronakriisin vuoksi epävarma.

– Kysymys on siitä, ovatko lomautukset väliaikaisia vai muuttuvatko ne pysyviksi työnmenetyksiksi, Vilén sanoo.

Hänen mukaansa selvää on, että työttömyys heikentää ihmisten kykyä kuluttaa, mikä heikentää talouskasvua. Seurauksena voi olla rakenteellista vahinkoa talouteen.

Vilén arvioi, että rakenteellisten muutosten suuruus riippuu siitä, kuinka kauan kriisi kestää ja kuinka syvä se on.

Peli on poliittisten päättäjien käsissä

Yritykset arvioivat laajasti, että kuluva vuosineljännes tulee olemaan heikompi kuin päättynyt vuosineljännes. Vilén pitää selvänä, että huhti–kesäkuusta tulee huono yritysten kannalta.

– Nyt jännitetään sitä, jäävätkö vaikutukset toiseen kvartaaliin, vai lähtevätkö tulokset elpymään vuoden jälkipuoliskolla, Sauli Vilén sanoo.

Hänen mukaansa asia ei ole yhtiöiden käsissä, vaan se riippuu siitä, miten onnistutaan yhteiskuntina taistelemaan koronavirusta vastaan ja avaamaan talouksia.

Antti Saari arvioi, että syy siihen, miksi yritykset eivät lähde ennakoimaan näkymiään on se, ettei kukaan tiedä, milloin rajoitustoimien purkaminen aloitetaan. Hän uskoo, että jos rajoitustoimia päästään purkamaan kesän kynnyksellä, yhtiöt uskaltavat antaa ennustuksiaan loppuvuoden kehityksestä huhti–kesäkuun osavuosikatsaustensa yhteydessä.

– Tällä hetkellä peli on poliittisten päättäjien käsissä. On turha alkaa spekuloida ennen kuin on kunnolla osviittaa. Markkinoilla on hyväksytty se tosiasia, että tästä vuodesta tulee heikko, mutta ensi vuonna ollaan selkeällä elpymisen polulla, Saari painottaa.