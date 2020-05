Finavia pohtii Enontekiön lentoaseman sulkemista – ei edellytyksiä peruskorjaukselle

Finavia harkitsee Enontekiön lentoaseman sulkemista. Finavian mukaan lentoaseman kiitotie- ja terminaali-infrastruktuuri on elinkaarensa lopussa ja niiden käyttäminen alkaa lentoturvallisuussyistä olla kriittistä. Tarvittavalle peruskorjausinvestoinnille ei kuitenkaan katsota olevan edellytyksiä.

Säännöllinen reittiliikenne Enontekiölle päättyi kaksi vuotta sitten. Finavia arvioikin, että lentojen kysynnän ja tarjonnan loppuminen on asettanut kentän talouden ja toimintaedellytykset hyvin vaikeaan tilanteeseen.

– Hyvien yhteyksien ja matkailun edistäminen ovat Finavian strategian keskiössä, joten Enontekiön lentoaseman tilanne on hyvin valitettava. Koronakriisi on entisestään heikentänyt meidän mahdollisuuksiamme investoida Enontekiön lentoasemaan, ja joudumme harkitsemaan lentokentän sulkemista. Mitään päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole tehty, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Teemme parhaamme, että Enontekiön yhteydet voitaisiin taata jatkossakin ja olemme jo käyneet keskusteluja Enontekiön kunnan ja sidosryhmien kanssa. Esillä on ollut muutama vaihtoehto, joilla Enontekiön saavutettavuuden voisi varmistaa,.

Yksi vaihtoehto olisi löytää lentokentälle uusi omistaja ja operaattori. Finavia lupaa tukea mahdollista uutta omistajaa toimintojen haltuunotossa.

Finavian mukaan Enontekiön lentoasemalla oli vuonna 2019 vajaat 28 000 matkustajaa, mikä on noin kaksi prosenttia Lapin kaikkien lentoasemien matkustajamäärästä. Lentoliikenne on keskittynyt valtaosin muutamalle talvikuukaudelle, ja suurimman osan vuodesta lentoasema on ollut suljettuna.