Kiinan teollisuustuotanto kääntyi yllättäen kasvuun

Kiinan talous jatkaa varovaista elpymistään koronakriisin jälkeen. Maan teollisuustuotanto on huhtikuussa lähtenyt jälleen kasvuun ja ylsi 3,9 prosenttia plussalle. Nousu oli odotettua suurempi.

Kuluttajakysyntä on kuitenkin edelleen lamaannuksissa, sillä vähittäismyynti jatkoi laskuaan supistuen huhtikuussa 7,5 prosenttia, mikä oli odotuksia heikompi tulos.

Kiinan kansantalous supistui koronakriisin seurauksena vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,8 prosenttia.

Yrityksiä on kehotettu olemaan irtisanomatta työntekijöitään, eikä työttömyys ole ryöstäytynyt, mutta suunta on nousuun päin. Virallinen luku on noussut 0,1 prosenttiyksikköä tasan kuuteen prosenttiin.

OCBC-pankin Kiina-analyytikko Tommy Xie arvioi AFP:lle, että työttömyysluku saattaa antaa parhaan kuvan Kiinan talouden tilanteesta. Elpymisen kestävyyttä on vielä liian varhaista arvioida, hän sanoi. Xie ennakoi, että toukokuussa on luvassa korkeampia työttömyyslukuja.

– Jos yritykset alkavat mennä nurin, eivät suositukset välttää irtisanomisia enää auta.