Fortum välttynyt koronapiinalta toistaiseksi – alkuvuoden tulos pysyi vakaana

Energiayhtiö Fortumin alkuvuosi sujui vakaasti, ja toimitusjohtaja Pekka Lundmark totesi, ettei koronaviruksella ole toistaiseksi merkittäviä vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Kriisin vaikutuksia on kuitenkin tässä vaiheessa mahdoton tietää.

– Vaikka moni maa on alkanut vähitellen keventää viruksen leviämisen rajaamiseksi asetettuja rajoituksia, pandemian pitkän aikavälin taloudellisia vaikutuksia on edelleen mahdotonta arvioida, Lundmark sanoi katsauksessaan.

Tammi-maaliskuun vertailukelpoinen liikevoitto laski viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna neljä prosenttia ja oli 393 miljoonaa euroa.

Koronakriisi on painanut sähkön hintaa jyrkästi alaspäin pohjoismaisilla markkinoilla, mutta vaikutukset Fortumiin ovat jääneet pienemmiksi suojausten ansiosta. Suojauksilla Fortum on etukäteen lukinnut myymänsä sähkön hintoja tasolle, joka on nykyistä markkinahintaa korkeampi. Suojauksilla yhtiö pyrkii saamaan ennakoitavuutta tulokseen ja kassavirtaansa.

Fortum ilmoitti samalla poistavansa aiemmin asetetut pitkän aikavälin tavoitteet, koska yhtiön liiketoimintaprofiilin on Uniperin yhdistelyn myötä muuttunut. Uudet tavoitteet ja strategia on määrä asettaa tämän vuoden aikana. Osinkopolitiikka pysyy ennallaan.

Norjan öljyrahasto tarkkailee Uniperia

Pitkään kestänyt hanke ostaa Uniperin osake-enemmistö toteutui viimein maaliskuussa ja Fortum sai nostettua osuutensa yhtiöstä 73 prosenttiin. Fortumin osuus hyvin kannattavan saksalaisyhtiön voitosta nousi lähes puoleen miljardiin. Luku sisältää sekä viime vuoden viimeisen neljänneksen että tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen.

– Tämä on erinomainen aloitus vuodelle, Lundmark myhäili.

Uniper on kuitenkin ympäristöjärjestöjen hampaissa hiilivoimaloidensa takia. Norjan öljyrahasto lisäsi aiemmin tällä viikolla Uniperin tarkkailulistalleen hiilivoiman osuuden takia. Öljyrahasto on linjannut pyrkivänsä irti fossiiliseen energiaan perustuvista sijoituksista.