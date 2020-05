OP: Suomen talous on nyt pohjalla – vaiheittainen nousu kuitenkin alkamassa

OP arvioi, että Suomen talous on nyt pohjalla, mutta vaiheittainen nousu on jo alkamassa. OP ennustaa, että talous supistuu tänä vuonna 6 prosenttia. Ensi vuonna suunta kääntyy 3,5 prosentin nousuksi.

Ennuste perustuu arvioon, että koronakriisistä johtuvia rajoituksia puretaan vähitellen, mutta koronaviruksen uhka vaikuttaa käyttäytymiseen myös ensi vuonna.

– Suomen talous on kääntymässä näillä hetkillä jyrkän romahduksen jälkeen. Toinen vuosineljännes on pohjanoteeraus. Heinä-syyskuussa kansantuote on jo tätä suurempi, ennakoi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen tiedotteessa.

Yksityinen kulutus on OP:n mukaan alkanut jo elpyä, mutta teollisuudessa pohjakosketus tapahtuu vasta syksyllä.

OP:n ekonomistit ovat arvioineet yksityistä kulutusta muun muassa maksukorttitapahtumien perusteella. Vähimmillään korttiostot olivat maaliskuun lopulla, jolloin ne jäivät viidenneksen alkuvuoden tasosta. Nyt korttimaksut ovat alkaneet elpyä.

– Rakenteellisesti Suomen talous on muihin verrattuna vähemmän altis koronan aiheuttamalle välittömälle romahdukselle kuin tavanomaisemmalle investointivetoiselle kriisille, Heiskanen sanoo.

Tämän vuoksi Suomen sukellus ei hänen mukaansa ole niin jyrkkä kuin monin paikoin muualla, mutta toisaalta Suomi toipuu hitaammin kuin euroalue tai Yhdysvallat.

Työttömyys nousee ensi vuonnakin tämän vuoden jatkeeksi

OP ennustaa, että työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,5 prosenttiin ja ensi vuonna 9 prosenttiin. Vastaavasti työllisyysaste putoaa tänä vuonna 70,5 prosenttiin ja ensi vuonna 70 prosenttiin.

Asunto- ja kulutusluotoissa käytettävien euribor-korkojen riskilisät ovat nousussa, sillä pankeille on odotettavissa luottotappioita. Euriborien nousu on kuitenkin ollut maltillista, eikä OP odota korkoihin suurta nousua.

OP:n ekonomistit varoittavat kuitenkin, että epävarmuus vallitsevassa tilanteessa on poikkeuksellisen suurta. Tämä koskee romahduksen syvyyttä, toipumisen aikataulua ja pidemmän ajan kasvunäkymiä.