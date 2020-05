Aviomies menehtyi, pankki sulki tilit – Terttu Hokkanen oppi kovimman kautta, että raha-asiat kannattaa sopia ajoissa

Luumäkeläiselle Terttu Hokkaselle kävi se pahin mahdollinen: eräänä päivänä poliisit ilmestyivät kotiovelle kertomaan, että hänen aviomiehensä oli menehtynyt ladulle kesken hiihtolenkin.

Surun keskellä tuli lisää ikäviä yllätyksiä.

– Meillä oli yhteiset pankkitilit, mutta pankki sulki ne. Pankkikortti lakkasi toimimasta, Hokkanen muistelee.

Hän pystyi menemään ruokakauppaan neljäntenä päivänä suruviestin saapumisesta. Kassalla kävi ilmi, että kortti ei toimi. Sillä ei saanut rahaa myöskään automaatista.

– Onneksi minulla oli hieman käteistä rahaa. Ilman sitä olisin ollut todella pulassa.

Entisenä pankin työntekijänä Hokkanen osasi toimia ja osoitti, että tilit ovat yhteiset. Pankki avasi tilit, ja Hokkanen teki tapauksesta ilmoituksen Finanssivalvontaan, koska koki pankin toimineen väärin. Pankki saikin huomautuksen.

Miehen verkkopankista löytyi e-laskuja.

– Siellä oli sähkölaskuja ja muitakin. Tili oli yhteinen, mutta ilmoitukset olivat menneet vain miehelleni, hän muistelee.

– Nyt kun olen uudelleen naimisissa, yhtäkkiä mieleeni tuli, että ei kai tämä voi tapahtua uudelleen!



Huoli e-laskujen kohtalosta on aiheellinen.

Talvella Postin lakon aikaan moni kuluttaja vaihtoi paperilaskunsa sähköiseen eli e-laskuun. Monet palveluntarjoajat suorastaan kannustavat asiakkaitaan tekemään niin – jos eivät muuten, niin ainakin veloittamalla paperilaskusta jopa useita euroja. Vuodessa kuluttajalta voi laskujen määrästä riippuen kulua kymmeniä euroja paperilaskuun.

Sähköinen lasku on kätevä, mutta siinä on myös riskinsä. Jos sitä ei muista katsoa verkkopankista, se saattaa jäädä maksamatta.

Yllätys on suuri, kun postilaatikkoon kolahtaa ilmoitus esimerkiksi auton käyttökiellosta. Kas, ajoneuvovero unohtunut.



Nordean päivittäispalveluista vastaava kehitysjohtaja Jonna Pesonen neuvoo tarkistamaan yhteisen tilin muodon.

– Jos toinen on merkitty tilin omistajaksi ja toisella on käyttöoikeus, se katkeaa heti pankin saatua tiedon tilin omistajan kuolemasta. Yhteisen tilin kannattaa olla niin sanottu tai-tili.

Tai-tilin käyttöoikeus ei katkea toisen omistajan kuollessa.

– Toki pitää muistaa, että puolet tilin varoista kuuluu kuolinpesälle, mutta tiliä voi edelleen käyttää.

E-lasku, jonka asiakas tilaa laskuttajalta, tulee kuitenkin vain yhdelle, sillä se on sidoksissa verkkopankkiin.

Jos e-laskun tilaaja menehtyy, siitä menee pankista tieto laskun lähettäjälle eli esimerkiksi sähköyhtiölle.

– Silloin e-laskutus katkeaa heti ja laskut lähetetään paperisina kotiosoitteeseen.

– Jos läheiset haluavat tietää, onko henkilöllä ollut e-laskuja, he voivat kysyä sitä pankista. Silloin pitää pystyä osoittamaan, että on kyseisen kuolinpesän osakas, Pesonen kertoo.



Pankit tarjoavat palveluna muistutusta siitä, että verkkopankkiin on saapunut e-lasku. Muistutus voi tulla joko tekstiviestinä tai sähköpostiin. Esimerkiksi Nordealla tekstiviestimuistutus maksaa 20 senttiä, sähköpostimuistutus on ilmainen. Muistutus menee vain yhdelle henkilölle eli sille, jonka verkkopankkiin lasku on liitetty.

Asiakas voi sopia myös suoramaksusta. Se toimii samoin kuin ennen suoraveloituksen nimellä toiminut maksu.

Asiakkaan tehtävänä on vain pitää huolta siitä, että hänen tilillään on rahaa, kun suoramaksut erääntyvät.



Terttu Hokkanen oppi kerrasta, että raha-asioita pitää miettiä jo silloin, kun kaikki on hyvin.

– Mitä sitten, jos toinen on vaikka sairaalassa, eikä voi hoitaa asioitaan edes kännykällä, hän pohtii.

– Tällaisia tilanteita varten kannattaa teettää edunvalvontavaltakirja. Se oikeuttaa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestamme, Jonna Pesonen neuvoo.

Edunvalvontavaltakirjaan voi merkitä useamman valtuutetun. Moni laittaa ensisijaiseksi valtuutetuksi puolison, toissijaiseksi vaikkapa jonkun lapsista tai muun luotettavan henkilön.

Valtakirja on tehtävä kirjallisesti ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi. Se tulee voimaan vasta kun henkilö ei enää pysty hoitamaan omia asioitaan.