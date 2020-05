Ranska aikoo elvyttää autoteollisuutta kahdeksan miljardin euron paketilla

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on julkistanut kahdeksan miljardin euron arvoisen tukipaketin Ranskan autoteollisuuden elvyttämiseksi. Rahalla on määrä vauhdittaa painopisteen siirtämistä sähköautoihin ja hybrideihin.

Sähköauton ostajille annetaan 7 000 euron tuki ja ladattavan hybridin hankkiville 2 000 euroa.

Ranskan autoteollisuus on kärsinyt pahasti, kun koronakriisi on hyydyttänyt kaupan. Ranskan autojäteiltä eli Renaultilta ja PSA:lta on jäämässä myymättä noin puoli miljoonaa autoa verrattuna viime vuoteen.

– Tällaista ei ole koskaan nähty tällä alalla, joka edustaa lähes 16 prosenttia teollisuutemme liikevaihdosta, Macron sanoi.

Macron ilmoitti myös, että Renault lähtee mukaan saksalais-ranskalaiseen hankkeeseen, joka alkaa tuottaa sähköautojen akkuja. PSA on siinä jo mukana.