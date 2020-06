Janakkalalainen säätiö lainasi koko varallisuutensa hallituksensa jäsenten yhtiölle – PRH hakee säätiön lakkauttamista

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kertoo jättäneensä Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen toukokuun puolivälissä hakemuksen C. A. Edelfelt -säätiön lakkauttamiseksi. Syynä on PRH:n mukaan se, että säätiön toiminta on säätiölain ja säätiön sääntöjen vastaista.

Janakkalalainen säätiö perustettiin vuonna 2009, ja se antoi koko varallisuutensa heti lainaksi hallituksen jäsenten määräysvallassa olevalle yhtiölle. Säätiöön ei jäänyt lainkaan varoja toimintansa tarkoitusta varten. Vuonna 2015 PRH velvoitti säätiön oikaisemaan asian ja kielsi lainanannon jatkamista. Säätiö ei kuitenkaan noudattanut määräystä eikä ryhtynyt toimiin lainan takaisinperimiseksi. Asian käsittely käräjäoikeudessa on vielä kesken. Säätiön lakkauttamishakemukset eivät ole kovin yleisiä. Huhtikuussa 2019 PRH haki Jyrki Sukulan säätiön lakkauttamista, ja syyskuussa 2018 sama kohtasi Kirill Babitzinin säätiötä.