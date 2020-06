Tallink irtisanoo Virossa 190 työntekijää – Latviaan ja Ruotsiin luvassa isoja vähennyksiä

Tallinkin hallituksen puheenjohtajan Paavo Nogenen mukaan yhtiö on tähän asti pystynyt välttämään irtisanomiset, mutta nyt on käynyt selväksi, ettei liiketoiminta palaa kesän aikana koronaviruspandemiaa edeltävälle ajalle. Nogenen mukaan yhtiö on tarjonnut joillekin työntekijöille 20 prosentin palkanalennusta irtisanomisten välttämiseksi.

Tallinkin irtisanomiset eivät koske Suomea, sillä suurin osa yhtiön työntekijöistä Suomessa on lomautettuna. Tallink liikennöi Viroon, Suomeen, Ruotsiin ja Latviaan 12 aluksella.

