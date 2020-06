Verkkokauppa.com siirtyi Helsingin pörssin päälistalle – yhtiön kurssi ampaisi tukevaan nousuun

Vähittäiskauppa Verkkokauppa.com siirtyi perjantaina Helsingin pörssin päälistalle, Nasdaq Helsinki kertoo.

Yhtiö kuuluu pörssissä markkina-arvoltaan keskisuuriin yhtiöihin. Se aloitti taipaleensa päälistalla noin viiden euron osakehintaan. Edellisinä päivinä laskenut osake oli perjantaina ennen kahta runsaan viiden prosentin nousussa.

Yrityksen toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo STT:lle, että päälista on ollut Verkkokauppa.comin selkeänä tavoitteena ja että yhtiö on siirtynyt sitä kohti määrätietoisesti.

– Yhtiön näkyvyys kohenee, ja uskomme, että sillä on positiivinen vaikutus myös kaupankäyntiin ja likviditeettiin. Se mahdollistaa myös laajemman omistajapohjan kansainvälisesti, Porkka sanoo.

Yritys on ollut listautuneena Nasdaqin First North -kasvumarkkinalle vuodesta 2014 alkaen. Nasdaqin mukaan kyseessä on kahdeksas kerta, kun First Northiin listautunut yritys siirtyy pörssilistalle.

Kyseessä on toinen listautuminen Helsingin pörssin päälistalle tänä vuonna. Verkkokauppa.comin hallitus päätti aloittaa selvitystyön listasiirtymisestä helmikuun puolivälissä. Samaan aikaan lemmikkieläintarvikkeita myyvän Mustin ja Mirrin taustayhtiö Musti Group listautui suoraan päämarkkinalle.

Nasdaq uskoo loppuvuoden näkymiin

Koko viime vuoden aikana Helsingin pörssin päämarkkinalle listautui vain kaksi yritystä, Optomed ja EAB Group. Tahti hidastui merkittävästi siihenastisesta, sillä vuosina 2016–2018 päälistalle nousi kuusi yritystä vuodessa.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husmanin mukaan tahdin hidastuminen päälistalla kertoo siitä, että viime vuosina listautuneet yritykset ovat olleet keskimääräistä pienempiä, jolloin ne hakeutuvat ensisijaisesti First North -markkinapaikalle. Myös yleisillä talousnäkymillä on vaikutusta asiaan.

– Jo ennen koronaa ennakoitiin, että talouskasvu oli kääntymässä laskuun globaalisti, Euroopassa ja Suomessa, millä on vaikutus listautumisaktiviteettiin, hän sanoo.

Koronaepidemia on vaikuttanut joihinkin listautumishankkeisiin. Loppuvuoden näkymiä Husman kuitenkin pitää hyvinä, sillä hän uskoo joidenkin listautumisprojektien vain siirtyneen myöhemmäksi.

– Kurssivaihtelu nousi uudelle tasolle, ja sillä on ollut osaltaan negatiivinen vaikutus listautumisaikatauluihin. Hankkeita ei ole välttämättä peruttu, mutta niitä on voitu lykätä, Husman kuvailee koronakriisin vaikutuksia.

Arvioita tulevien listautumisten määrästä on kuitenkin vaikea esittää, sillä listautumisen valmisteluita voidaan viedä melko pitkälle ennen kuin ne tulevat pörssin tietoon. Tähän on Husmanin syynä listautumissa yrityksiä auttavien neuvoantajien korkea osaaminen.

Koronapandemia ei Porkan mukaan vaikuttanut millään lailla Verkkokauppa.comin listautumisintoon. Hän huomauttaa, että yhtiö ei ole missään kohdassa muuttanut ohjeistustaan tälle vuodelle.

– Olemme pystyneet viemään päälistasiirtoon liittyviä valmisteluja normaalisti eteenpäin, Porkka sanoo.