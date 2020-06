Wall Street Journal: Yhdysvaltain keskuspankki varoittaa kolikkopulasta

Yhdysvalloissa on pulaa kolikoista, kertoo maan keskuspankin Fedin pääjohtaja. Talouslehti Wall Street Journalin mukaan Powell varoitti kolikkopulasta edustajainhuoneessa keskiviikkona paikallista aikaa.

Syynä kolikkopulaan Powell pitää koronakriisiä, joka on vaikuttanut kolikkojen kiertoon taloudessa. Koronakriisin vuoksi Yhdysvaltain rahapajan U.S.Mintin toiminta on häiriintynyt, ja rahapaja on joutunut sääntelemään rahatoimituksia pankkeihin.

Fed kertoo, että kolikkotalletusten määrä pankeissa on pudonnut koronakriisin puhjettua noin 50 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Yhdysvaltain talous on osittain virkistynyt. Koronakriisin jyllätessä pahimmillaan kuluttajat maksoivat ostoksensa enimmäkseen korteilla. Nyt he ovat halukkaampia maksamaan käteisellä.

Powellin mukaan Fed työskentelee parhaillaan Mintin kanssa kolikkotuotannon palauttamiseksi ennalleen.

Setelien painamisessa ei sen sijaan ole ollut ongelmia. Käteisen rahan määrä seteleinä ja kolikkoina on karkeasti tuplaantunut helmi–toukokuun välillä.

Fedin mukaan ilmiö ei ole aiempien kriisien perusteella yllätys, sillä kotitaloudet haluavat pitää käteistä pahan päivän varalle.

Suomessa ei ole pulaa käteisestä

Suomen Pankin osastopäällikkö Päivi Heikkinen kertoo, ettei Suomessa ole pulaa kolikoista eikä seteleistä. Setelituotannossa on kuitenkin jouduttu koronan vuoksi siirtymään työskentelemään kahdessa ryhmässä, minkä vuoksi toimitukset ovat hidastuneet.

– Onneksi eurojärjestelmän varastot ovat sellaiset, että siinä on otettu huomioon myös mahdolliset viiveet, jotka voivat kestää muutamankin kuukauden, Heikkinen sanoo.

Hänen mukaansa kolikoiden käyttö on Suomessa suhteellisen vakiintunutta. Metalliraha ei juurikaan kulu, eikä Suomen Pankki ole joutunut tilaamaan kolikoita mitenkään erityisesti viime aikoina.

– Meillä ei ole pelkoa vaihtorahan loppumisesta, Heikkinen kertoo.

Kaupoissa on koronakriisin aikana suositeltu maksamaan kortilla. Heikkisen mukaan tärkeätä kuitenkin on, että kaupat hyväksyisivät kaikenlaiset maksuvälineet. Hän painottaa, ettei seteleiden ole todettu kantavan virusta.