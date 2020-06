Kauppakamarit: Puolet yrityksistä joutunut vähentämään investointejaan koronan vuoksi

Puolet yrityksistä on joutunut vähentämään investointejaan koronakriisin vuoksi, ilmenee Kauppakamareiden kyselystä. Reilu viidesosa yrityksistä kertoo investointien vähentyneen peräti 75–100 prosenttia verrattuna aikaan ennen koronapandemian puhkeamista.

– Tulos on huolestuttava. Iso osa meidän yrityksistämme on joutunut laittamaan koronan takia investoinnit jäihin. Tämä tarkoittaa sitä, että paljon työtä ja työpaikkoja on jäänyt syntymättä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

Hän painottaa, että Suomi saadaan koronan aiheuttamasta talouskuopasta ylös nimenomaan yksityisillä investoinneilla.

– Hallituksen pitää tehdä kaikkensa, että yritykset pystyvät taas luottamaan tulevaisuuteen ja investoimaan, Romakkaniemi painottaa.

Kyselyn mukaan suurin syy yritysten investointien vähenemiseen on koronapandemian aiheuttama yleinen epätietoisuus sekä kysynnän väheneminen. Hallituksen asettamat rajoitukset ovat vähentäneet investointeja muutamalla prosentilla yrityksistä.

Kauppakamareiden kyselyyn vastasi 2 400 yritystä kaikilta toimialoilta ympäri Suomen. Yksinyrittäjiä vastaajissa oli kahdeksan prosenttia, loput olivat työnantajayrityksiä.