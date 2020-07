Ryanair sai 40 prosenttia lennoistaan takaisin liikenteeseen – matkustajilta edellytetään kasvomaskin käyttöä

Lentoyhtiö Ryanair kertoo saaneensa noin 40 prosenttia tavallisesta heinäkuun lentomäärästä takaisin liikenteeseen.

Ryanair sanoi lentävänsä tästä päivästä alkaen yli tuhat lentoa päivässä eri puolilla Eurooppaa. Yhtiö liikennöi nyt lähes 90:tä prosenttia korona-aikaa edeltäneistä reiteistään, joskin tavallista harvemmilla vuoroväleillä.

Koronavirustartuntojen riskin vähentämiseksi Ryanair on ottanut lennoillaan käyttöön uusia toimia, jotka koskevat sekä miehistöä että matkustajia.

Esimerkiksi kasvomaskien tai kasvonsuojusten käyttö on lennoilla pakollista. Lisäksi matkatavaroiden määrää on karsittu, ostoksia ei tehdä käteisellä lennon aikana ja hygieniatoimia on parannettu.